Esporte Ídolo do Liverpool desabafa após vice da Eurocopa e compara com Brasil: ‘Não temos tradição’

O segundo vice seguido da Inglaterra na Eurocopa decepcionou não só a torcida inglesa nas arquibancadas, mas também ex jogadores da seleção. Ídolo do Liverpool aposentado desde 2013, o zagueiro Jamie Carragher publicou nas redes sociais um vídeo que viralizou falando sobre a falta de tradição da seleção inglesa.

Carragher, que atualmente é comentarista na emissora SkySports, diz na gravação que a Inglaterra não tem um histórico vitorioso de levantar troféus e comparou o país com a seleção brasileira. “Não somos um país que ganha troféus. Não somos o Brasil. Não somos uma seleção que tem a tradição de ganhar títulos por muitos anos. Sim, nós queremos mudar isso”, desabafou o comentarista.

Sobre o futuro treinador da Inglaterra, já que Gareth Southgate anunciou sua saída da equipe após perder a Eurocopa, Jamie Carragher afirmou que não vê os treinadores dispostos a assumir o cargo na seleção, principalmente os técnicos mais famosos e considerados de ‘alto nível’ do futebol mundial.

“Não consigo imaginar tantos treinadores imaginando ‘eu vou assumir isso após Gareth Southgate’. Não há muito espaço para melhorar isso. Nós continuamos com a obsessão de ter esses grandes treinadores de nível internacional, mas te garanto que para vocês, da Inglaterra, que mais de 90% nunca ouviu falar do treinador espanhol antes dessa Eurocopa. Os melhores treinadores estão na Liga dos Campeões porque é lá que eles querem estar. Futebol internacional, pra mim, é sobre os jogadores”, completou.

Em sua conta no Instagram, publicou uma foto em agradecimento ao trabalho de Gareth Southgate ao longo dos oito anos que treinador esteve à frente da Inglaterra. Na sequência, afirmou que o melhor nome para assumir a posição trata-se de Eddie Howe, atual treinador do Newcastle.

Southgate se despede do cargo na seleção inglesa amargando dois vice campeonatos na Eurocopa, além de ter levado o time para uma semifinal da Copa do Mundo, em 2018, e uma quartas de final, no Mundial do Catar.