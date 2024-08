Ídolo do Borussia Dortmund, Reus vai jogar em ex-time de Beckham nos EUA

Ídolo do Borussia Dortmund e nome presente na seleção da Alemanha por muito tempo, Marco Reus definiu nesta quinta-feira o futuro da sua carreira. O meia-atacante foi anunciado pelo Los Angeles Galaxy, que disputa a Major League Soccer, dos Estados Unidos, time que já teve em seu elenco estrelas como David Beckham, Steven Gerrard, Zlatan Ibrahimovic, Landon Donovan, dentre outros.

“Para Marco, duas vezes Jogador do Ano da Bundesliga, se juntar ao Galaxy depois de toda a sua carreira na Alemanha é uma prova do projeto que continuamos a construir no clube. Estamos ansiosos pelas contribuições de Marco para o LA Galaxy à medida que entramos na reta final da temporada de 2024 da MLS e além”, disse o gerente geral do clube, Will Kuntz.

Reus assinou com o clube americano até o fim de 2026. O LA Galaxy precisou pagar US$ 400 mil ao Charlotte FC pela prioridade na negociação. Esta será a primeira vez que o atleta vai atuar forte da Alemanha, sendo que ficou 12 anos apenas no Borussia Dortmund, que fez uma linda homenagem em sua despedida.

“Estamos animados em receber Marco na equipe. Ele é um vencedor e líder comprovado cujo talento e visão para o jogo se integrarão perfeitamente ao grupo enquanto nos preparamos para o reinício da liga e a corrida para os playoffs”, afirmou o técnico Greg Vanney.

CARREIRA

Depois de se desenvolver na Academia Borussia Dortmund, Reus começou sua carreira profissional com Rot Weiss Ahlen, onde disputou 44 partidas e marcou cinco gols. Na sequência, se transferiu para o Borussia Mönchengladbach. Foram 109 jogos, com 69 participações em gols.

Após sua transferência de Mönchengladbach para o Borussia Dortmund em 2012, Reus disputou 425 jogos, fez 170 gols e se tornou um dos maiores ídolos da equipe, tendo guiado o clube em duas finais de Liga dos Campeões, a último no ano passado, quando acabou derrotado pelo Real Madrid. Conquistou também cinco títulos.