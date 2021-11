29 out 2021 às 11:13 • Última atualização 29 out 2021 às 11:35

Esporte Ídolo do Barcelona, Guardiola aprova Xavi como técnico do clube: ‘Está pronto’

Um dos maiores ídolos do Barcelona, como jogador e como treinador, Pep Guardiola, que atualmente comanda o Manchester City, aprovou e vê com bons olhos a chegada de Xavi Hernández ao clube espanhol. Ele valorizou o trabalho do profissional, outro dos grandes nomes da história do time da Catalunha, e disse que o ex-meia está pronto para o desafio de reerguer a equipe no lugar do holandês Ronald Koeman, demitido nesta semana.

“Não tenho dúvidas. Xavi está pronto para treinar o Barça. Ele conhece o ambiente do clube, isso é muito importante. Ele conhece o jogo e tem paixão. Ele tem mais experiência do que eu tinha quando cheguei ao banco principal”, garantiu Guardiola, em entrevista coletiva nesta sexta-feira, em Manchester.

“Xavi é muito bom e desejo-lhe as maiores felicidades se for o próximo treinador do Barça. Espero que a equipe possa regressar aos poucos ao que estava”, acrescentou o treinador do Manchester City.

O possível desembarque de Xavi Hernández no Barcelona pode ocorrer após o duelo da próxima terça-feira contra o Dínamo de Kiev, na Ucrânia, pela Liga dos Campeões da Europa. Para esta partida e a deste sábado contra o Alavés, pelo Campeonato Espanhol, a equipe terá Sergi Barjuan como interino à beira do campo.

Nesta sexta-feira, o presidente Joan Laporta confirmou que Xavi Hernández, atual técnico do Al-Sadd, do Catar, é um dos nomes que pode suceder Koeman. De acordo com a imprensa, ele é o favorito para assumir o cargo. Inclusive já teria acertado as bases com o club espanhol, faltando o acerto do pagamento de multa rescisória de 1 milhão de euros (R$ 6,51 milhões na cotação atual).

Outro nome especulado é o de um também ex-jogador do Barcelona. O espanhol Mikel Arteta, atualmente no Arsenal, aparece como um dos cotados, mas nesta sexta-feira descartou a possibilidade. “Estou muito contente aqui (no clube de Londres). Sou um privilegiado e estou unicamente concentrado neste trabalho”, disse.