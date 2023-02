Ida de Kevin Durant para o Phoenix Suns marca último dia de transferências da NBA

“Seja bem-vindo a Valley, Kevin Durant”, anunciou o Phoenix Suns em suas redes sociais para dar as boas vindas a sua nova estrela na NBA. O pivô foi adquirido do Brooklyn Nets, que desfez de vez de seu estrelado time e também enviou TJ Warren para a equipe do Arizona neste último dia de transações da NBA. O negócio foi a principal notícia da quinta-feira no basquete americano.

Disposto a brigar pelo inédito título da NBA que parecia provável nas últimas temporadas após belas campanhas – foi o melhor na fase de classificação da edição passada, quando foi o líder disparado, mas caiu nos playoffs por causa dos desfalques – e ainda caiu na final há dois anos, o Phoenix Suns aposta na chegada de Kevin Durant para arrancar rumo à classificação na Conferência Oeste e, de quebra, formar um quarteto mágico ao lado de Devin Booker, Chris Paul e Deandre Ayton.

Apesar de perder seu último grande nome do elenco – James Harden já havia ido para o Philadelphia 76ers e Kyrie Irving acertado com o Dallas Mavericks -, o Brooklyn Nets saiu satisfeito com a negociação. Além de ter recebido Cam Johnson, Jae Crowder e Pontes de Mikal, ainda ficou com quatro escolhas de primeira rodada dos Suns no draft, mais duas de 2ª rodada pelo Milwaukee Bucks, também envolvido na transação, e os direitos sobre Juan Vaulet, do Indiana Pacers.

Fora até do play-in – repescagem da NBA -, o Los Angeles Lakers deu uma rejuvenescida em seu elenco. Já havia recebido D’Angelo Russell, do Utah Jazz, e nesta quinta adquiriu Davon Reed em troca por Thomas Bryant com o Denver Nuggets, e ainda fechou com Mo Bamba, do Orlando Magic, que ficou com o veterano Patrick Beverley e mais uma escolha de segunda rodada no draft.

O atual campeão Golden State Warriors repatriou o armador Gary Payton Jr., que estava no Portland Trail Blazers, para suprir as quatro semanas de ausência do astro Stephen Curry. Para ter o jogador, o time de São Francisco cedeu cinco escolhas de segunda rodada do draft. James Wiseman foi para o Detroit Pistons.

O veterano pivô Serge Ibaka trocou o Milwaukee Bucks pelo Indiana Pacers. O time de Giannis Antetokounmpo, porém, também se reforçou, ao pegar o ala Jae Crowder, do Phoenix Suns.