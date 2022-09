Ibrahimovic fará sua estreia como ator nos cinemas em filme de ‘Asterix e Obelix’

Multicampeão dentro do campo, Zlatan Ibrahimovic irá se aventurar em uma nova área: o cinema. No novo filme de “Asterix & Obelix: The Middle Kingdom”, o atacante sueco do Milan fará sua estreia como ator em um longa-metragem. O anúncio foi feito no domingo.

Por meio de suas redes sociais, o jogador divulgou a sua presença. “Em breve. Viva a França”, afirmou Ibrahimovic. Criado por Albert Uderzo e Rene Goscinny, Asterix e Obelix é uma série de quadrinhos francesa e conta a história de uma dupla gaulesa e seu povo durante o período do Império Romano.

Ibrahimovic irá interpretar o personagem “Antivirus” no filme dirigido por Guillaume Canet, que tem estreia prevista para o ano que vem. Em 2021, o atacante já havia dado pistas de sua presença no próximo longa de Asterix.

No trailer de anúncio, Ibrahimovic tem cinco segundos de tela, o suficiente para dar um gostinho de seu papel no filme. No papel de um legionário romano, o jogador não abre mão de suas habilidades no futebol: para atingir seu oponente durante uma batalha, faz uma espécie de “carretilha” com um elmo para atingir seu oponente durante uma batalha.

Na cena seguinte, em sua comemoração clássica com os braços abertos ao lado de Julio Cesar (interpretado por Vincent Cassel, de “Doze Homens e Outro Segredo” e “Cisne Negro”) ele chama a atenção da dupla Asterix e Obelix, interpretada por Guillaume Canet e Gilles Lellouche, respectivamente.

Inédita para Ibrahimovic, esta não será a primeira vez que um atleta participa de uma produção de Asterix e Obelix. Em “Asterix nos Jogos Olímpicos”, filme de 2008, Michael Schumacher e Zinedine Zidane atuaram no longa-metragem.

No futebol, Ibrahimovic iniciou sua carreira no Malmö, da Suécia, e tem passagens por diversos gigantes da Europa, como Ajax, Barcelona, Inter de Milão, Juventus, Manchester United e Paris Saint-Germain. No Milan desde 2020, conquistou o Campeonato Italiano na última temporada. Recuperando-se de uma cirurgia no joelho, ainda não estreou na nova temporada europeia.