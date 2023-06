Esporte Hyoran rompe ligamento do tornozelo e Felipão fica sem armadores no Atlético-MG

O técnico Luiz Felipe Scolari ganhou mais uma dor de cabeça para definir o setor de armação do Atlético-MG. Carente de meias, o técnico recebeu a notícia nesta quarta-feira que Hyoran rompeu o ligamento do tornozelo direito e será desfalque por tempo indeterminado. De acordo com o clube, não será necessário um processo cirúrgico.

Cortado da decisão da vaga na Libertadores diante do Libertad, na terça-feira, Hyoran foi submetido a exames de imagem nesta quarta e a grave lesão acabou se confirmando. O jogador deixou o campo na visita ao Fortaleza, sábado, ainda no primeiro tempo após choque com Thiago Galhardo.

“Após exames complementares, o meio-campista Hyoran teve confirmada a ruptura de ligamento do tornozelo direito. O atleta já iniciou os trabalhos de fisioterapia, sem necessidade de cirurgia. Boa recuperação, Hyoran!”, anunciou o Atlético-MG.

O jogador vinha se firmando no setor e agora Felipão deve buscar uma nova opção para o setor. No Defensores del Chaco, na terça-feira, ele optou por Edenilson ao lado de Battaglia e Zaracho, deixando a equipe mais defensiva.

É possível que Alan Franco seja reintegrado ao grupo e há boa possibilidade de o atacante chileno Vargas ser utilizado mais recuado. Rubens, lateral-esquerdo de origem, também já ‘quebrou o galho’ no setor e surge como outra opção.

Hyoran usou suas redes sociais para tranquilizar os torcedores e mandou uma mensagem otimista. “Logo, logo estarei de volta. Deus é bom o tempo todo”, escreveu o meia que depois de passar algumas partidas na reserva se firmou na posição, atrás dos atacantes Paulinho, Pavón e Hulk.