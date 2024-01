Esporte Hyoran ganha a camisa 7 no Inter: ‘Ganhar um título no time do meu coração seria o ápice’

O Internacional apresentou o meia Hyoran nesta quarta-feira. O jogador que estava no Atlético-MG e foi contratado por recomendação do técnico Eduardo Coudet ganhou a camisa 7 e não escondeu que ser campeão em Porto Alegre com seu time do coração seria o ápice da carreira.

“A ficha está caindo. Quando eu entrar em campo pela primeira vez, a ficha vai cair. Estou aproveitando ao máximo esse momento”, comemorou Hyoran. “A gente vem treinando muito forte. É um sentimento diferente, muito feliz e quero dar alegrias ao torcedor, porque esse clube merece”, afirmou o reforço.

Hyoran lembrou de resultados históricos do Internacional para falar sobre como espera ajudar em campo. “Tenho na memória a Libertadores de 2006. Ia com meu pai assistir os jogos. É muito gratificante estar aqui hoje e pretendo colocar tudo isso dentro de campo”, falou, revelando sempre acompanhar o Inter.

“Ganhar um título no time do meu coração seria o ápice da minha carreira. Eu alcancei meu sonho de criança de jogar aqui, agora eu tenho outro sonho, de vencer e marcar história aqui”, ressaltou, celebrando o convite do clube.

“Não tive dúvidas em aceitar. Vi o elenco, a estrutura e sabia que estava chegando num clube que briga por títulos. Chego muito feliz e sei que temos uma equipe para lutar por títulos”, enfatizou.

Hyoran exaltou o técnico Eduardo Coudet e espera retribuir toda a confiança da comissão técnica e do clube. “Já tive a felicidade de trabalhar com o Chacho e me adaptei muito bem na forma de jogar. Qualquer função que ele me colocar, estarei preparado para fazer.”