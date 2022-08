Hulk rebate críticas após eliminação do Atlético-MG e pede reconhecimento

O atacante Hulk tem sido muito criticado pelas recentes atuações com o Atlético-MG. A má fase vivida pelo clube mineiro e a eliminação nos pênaltis para o Palmeiras, nesta quarta-feira, deixaram o jogador irritado. Após a queda nas quartas de final da Libertadores, Hulk se defendeu, disse que o tom das críticas é inadequado e afirmou que os últimos resultados não podem apagar o que o elenco proporcionou ao torcedor em 2021.

“De um ano para cá, nós somos os maiores ganhadores do Brasil. Levamos cinco títulos. Algumas vezes você não vai conseguir ganhar. Nem por isso, nós somos uns m… Uma coisa que é dolorosa é a falta de reconhecimento. Não falo dos torcedores, que cobram, mas nos apoiam para caramba. Mas o pessoal da imprensa fica criticando”, afirmou Hulk após o duelo no Allianz Parque.

Ao longo do jogo, Hulk teve boas oportunidades para colocar o Atlético-MG em vantagem. O Palmeiras teve Danilo expulso ainda no primeiro tempo, e Gustavo Scarpa, no segundo. Mesmo assim, o clube mineiro não conseguiu criar muitas chances e viu o placar sem gols levar o duelo para os pênaltis.

Hulk converteu sua penalidade na decisão, mas mesmo assim foi apontado como um dos vilões da temporada decepcionante que o Atlético-MG faz até aqui. Além da Libertadores, os atleticanos já foram eliminados na Copa do Brasil e estão 13 pontos distantes do líder Palmeiras no Campeonato Brasileiro.

“Enquanto tivermos chances matemáticas, tudo é possível. A gente confia em Deus. Faltam 17 jogos. Serão como finais. Só temos o Brasileirão para jogar agora e vamos dar a vida para conquistá-lo”, disse Hulk.

Após a queda para o Palmeiras, o Atlético-MG volta suas atenções para a 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os comandados de Cuca jogam no domingo, às 11h, no Couto Pereira, diante do Coritiba.