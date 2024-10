Hulk quebra recorde e Atlético-MG bate o Grêmio em jogo atrasado no Brasileiro

Um dos maiores ídolos recentes da história do Atlético-MG, o atacante Hulk quebrou mais um recorde com a camisa atleticana. Em jogo atrasado da sexta rodada do Campeonato Brasileiro, o camisa 7 foi essencial na vitória por 2 a 1 sobre o Grêmio, nesta quarta-feira, na Arena MRV, contribuindo com um gol e uma assistência. Com gol de pênalti, Hulk se tornou o maior artilheiro do Atlético-MG no século XXI. O outro gol foi marcado por Deyverson, enquanto Aravena descontou para os gremistas.

Hulk soma 153 gols, em 214 jogos, desde sua chegada em 2021, e se isolou no ranking, ultrapassando o centroavante Diego Tardelli. Na tabela de classificação, a situação do Atlético-MG ganhou uma posição. O time alcançou 40 pontos, ultrapassou o Vasco e chegou em nono lugar, e ainda tem um jogo a menos, diante do xará Athletico-PR, pela 19ª rodada, ainda sem data definida.

Já o Grêmio viu sua situação se manter perante a zona de rebaixamento, apesar de estar distante, em 11º, com 35 pontos, o time gaúcho tem somente seis pontos de diferença para o Vitória. Agora, o time de Renato Gaúcho está quite com a tabela e não tem mais jogos atrasados.

O duelo começou movimentado. Quem deu as caras primeiro foi o Grêmio, com Reinaldo forçando boa defesa de Matheus Mendes. Na resposta, o Atlético-MG abriu o placar. Após sofrer o pênalti, Hulk deslocou Marchesin e colocou os donos da casa na frente, com 10 minutos de bola rolando. O time gaúcho até respondeu à altura, mas o gol de Braithwaite foi anulado, após toque na mão do atacante dinamarquês.

O jogo seguiu aberto, e o Grêmio enfim conseguiu o empate, aos 23. Dodi deu belo lançamento para Aravena, sair cara a cara com o goleiro e bater no alto. Com mais posse de bola, o Atlético-MG foi tomando conta da partida. Scarpa pegou o rebote e mandou no pé da trave. De tanto frequentar a área adversária, o time mineiro voltou a frente do placar aos 38. Hulk achou Deyverson, que deu um toque hábil para tirar Marchesin e levar o Atlético com vantagem para o intervalo.

Na volta para a segunda etapa, o Atlético por pouco não ampliou, mas o chute de Otávio parou na trave e, no rebote, Fausto Vera isolou. O time mineiro era compacto na defesa e até deixava a bola com o Grêmio, que não conseguia penetrar na área e levar perigo. Arriscando de longe, Edenilson bateu colocado e Matheus Mendes saltou para evitar o empate.

Do outro lado, o Atlético quando tinha o controle da partida, trabalhava melhor a bola e levava mais perigo. Como na triangulação entre Hulk e Paulinho, que parou em uma defesa de peito de Marchesín. Com o passar do tempo, satisfeito com o resultado, os donos da casa trocavam passes com certa tranquilidade e gastavam tempo, principalmente com Deyverson. Na reta final, o Grêmio até ensaiou uma blitz, mas foi contido pela defesa mineira.

A dupla agora só volta a campo ao fim da Data Fifa. Dia 16, o Atlético-MG visita o Fortaleza, às 21h45, na Arena Castelão, na capital cearense. Já o Grêmio atua dia 19, no clássico Grenal, diante do rival Internacional, às 16 horas, no Beira Rio, em Porto Alegre (RS).

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 2 X 1 GRÊMIO

ATLÉTICO-MG – Matheus Mendes; Saravia (Palacios), Battaglia, Lyanco (Bruno Furchs) e Rubens; Otávio (Paulo Vitor), Fausto Vera e Gustavo Scarpa; Hulk (Alan Kardec), Deyverson (Mariano) e Paulinho. Técnico: Gabriel Milito.

GRÊMIO – Marchesin; Igor (Diego Costa), Rodrigo Ely, Jemerson (Pavón) e Reinaldo; Dodi, Pepê (Ronald) e Edenilson; Cristaldo (Monsalve), Braithwaite e Aravena (Mayk). Técnico: Renato Gaúcho.

GOLS – Hulk, aos 10, Aravena, aos 23, Deyverson, aos 38 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Lyanco, Fausto Vera, Hulk e Deyverson (Atlético-MG); Jemerson, Reinaldo e Marchesin (Grêmio).

ÁRBITRO – Luiz Flávio de Oliveira (SP).

RENDA – R$ 960.753,47.

PÚBLICO – 22.053 torcedores.

LOCAL – Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).