Hulk perde pênalti, mas Atlético-MG bate Alianza e vence a 1ª na Libertadores

Em um confronto em que o centroavante Hulk desperdiçou um pênalti no final do primeiro tempo, Igor Gomes chamou a responsabilidade na partida e comandou o Atlético-MG na vitória sobre o Alianza Lima por 2 a 0, nesta quarta-feira, no Independência, pela Libertadores. Ele marcou os dois gols do jogo no segundo tempo e foi decisivo para o resultado que deixa o Grupo G embolado.

Com o triunfo em casa, o time mineiro soma os primeiros três pontos na chave e fica a um do líder Alianza. Nesta quinta-feira, o Libertad (com três pontos) recebe o Athletico-PR (quatro pontos) no Defensores Del Chaco, completando a terceira rodada da chave.

O Atlético-MG volta a campo pela Libertadores no dia 23 deste mês, e o compromisso novamente acontece em Belo Horizonte, quando o time do técnico Eduardo Coudet recebe o Athletico-PR, pela quarta rodada da fase de grupos. Já no final de semana, o calendário sinaliza um confronto pelo Brasileiro. Em busca da segunda vitória na competição, os atleticanos viajam até o Rio para enfrentar o Botafogo, líder isolado do torneio.

Com a necessidade de vencer para tentar abandonar a incômoda posição de lanterna do grupo, o Atlético-MG começou o jogo em alta voltagem. Com cinco minutos, o time perdeu duas chances claras com Vargas. Numa delas, ele chutou livre na pequena área, com o goleiro batido no lance, mas a zaga do Alianza evitou o gol.

Com Eduardo Coudet suspenso, a equipe mineira foi comandada pelo auxiliar Ariel Broggi. Ele apostou em dois jogadores abertos para explorar a velocidade de Pavón e Vargas e utilizou Hulk um pouco mais recuado para confundir a marcação peruana.

Sem conseguir furar a retranca peruana, o Atlético-MG mudou de estratégia, diminuiu o ritmo, e fez a bola girar em busca de um espaço. Mas foi no final do duelo que as duas melhores oportunidades surgiram.

Primeiro Jemerson completou de joelho, na pequena área, um escanteio da esquerda. Nos acréscimos, os mineiros tiveram um pênalti a seu favor depois de Rubens ser atingido por um chute na barriga. Hulk foi para a cobrança, bateu à meia altura, mas Ángelo Campos brilhou mais uma vez e evitou o gol atleticano.

O segundo tempo não foi diferente do início da partida e teve o Atlético-MG botando pressão desde os primeiros minutos. Ainda mais retrancado, o Alianza colocou todos os seus atletas para marcar e restou ao time mineiro, tentar abrir o jogo pelas pontas. E foi num levantamento para a área que a torcida, enfim, soltou o grito de gol.

Battaglia cruzou da direita e encontrou Igor Gomes pela esquerda. Ele dominou a bola, buscou o meio para achar um espaço e chutou rasteiro, no canto, para fazer 1 a 0 e colocar, enfim, o Atlético-MG em vantagem, aos 13 minutos.

A pressão continuou, e numa roubada de bola no campo de ataque, Zaracho iniciou boa trama ofensiva. Ele mesmo teve a chance de finalizar, mas o rebote ficou com Igor Gomes que novamente chutou rasteiro e aumentou o placar para 2 a 0, aos 22 minutos.

A partir daí, o Atlético-MG recuou suas linhas, administrou o tempo tocando a bola e esperou o tempo passar para garantir os primeiros três pontos conquistados nesta fase de grupos da Libertadores

FICHA TÉCNICA:

ATLÉTICO-MG 2 x 0 ALIANZA LIMA

ATLÉTICO-MG – Everson; Nathan Silva, Bruno Fuchs (Réver), Jemerson e Rubens; Battaglia (Otávio), Igor Gomes e Zaracho (Cadu); Pavón (Edenílson), Hulk e Vargas (Hyoran). Técnico: Ariel Broggi (auxiliar).

ALIANZA LIMA – Ángelo Campos; Peruzzi, Zambrano, Santiago García e Lagos; Jesús Castillo, Ballón e Andrés Andrade (Cueva); Reyna e Sabbag e Aldair Rodríguez (Zanelatto). Técnico: Guillermo Salas.

GOLS – Igor Gomes, aos 13 minutos e aos 22 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Battaglia e Pavón (Atlético-MG); Andrés Andrade e Santiago García (Alianza Lima).

ÁRBITRO – Andrés Matonte (URU).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis

LOCAL – Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG).