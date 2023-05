Esporte Hulk marca no fim contra o Coritiba e Atlético-MG vence a terceira seguida no Brasileirão

O Atlético-MG engatou a terceira vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro ao derrotar o Coritiba por 2 a 1 neste sábado, em pleno Couto Pereira, pela sétima rodada. O time paranaense vê a crise aumentar, assim como a pressão sobre Antônio Carlos Zago.

Contando as demais competições, o Coritiba já não vence há 13 jogos. O time paranaense é o lanterna do Brasileirão, com três pontos. O Atlético-MG subiu tem 13, cinco atrás do líder Botafogo.

Ainda sem vencer, o Coritiba tomou a iniciativa do jogo e teve logo de cara um pênalti marcado a seu favor. Liziero cobrou escanteio curto e viu a bola bater no braço de Hyoran, pênalti. Robson foi para a cobrança, deslocou o goleiro Everson e mandou para o fundo das redes.

Com Hulk muito bem marcado, o Atlético começou a explorar os lados de campo. Após bola cruzada para dentro da área, Patrick cabeceou. Cargas aproveitou a sobra e mandou de primeira. Luan Polli fez grande defesa.

O Atlético foi crescendo e chegou ao gol aos 36 minutos. Hyoran bateu falta venenosa, a bola sofreu um leve desvio e entrou. O árbitro deu o gol para o meia do time mineiro, que levou a igualdade para o intervalo.

O Coritiba colocou tudo a perder aos nove minutos do segundo tempo, quando Zé Roberto cometeu falta em Maurício Lemos, recebeu o segundo amarelo e posteriormente o vermelho. Com um a menos, abdicou-se de atacar e passou a se defender.

Com a nova tática, o Coritiba se encontrou em campo e por muito pouco não marcou aos 22 minutos. Após cobrança de escanteio, Bruno Gomes subiu sozinho e jogou no travessão. Do outro lado, Luan Polli ia garantindo o empate.

E tudo levava a crer que o jogo terminaria em 1 a 1, até que Marcos Vinícius cochilou e, ao tentar afastar a bola, fez falta em Vargas, pênalti. Houve um princípio de confusão, que. Resultou na expulsão de Maurício Lemos. Com tudo resolvido, Hulk bateu e fez 2 a 1.

Atrás do placar e com dez para cada lado, o Coritiba esboçou uma pressão, mas não conseguiu evitar a derrota. A torcida se irritou e passou a vaiar e a protestar contra o time

Na próxima rodada, o Coritiba enfrenta o Cuiabá no sábado, às 18h30, na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT). No domingo, às 18h30, o Atlético-MG recebe o Palmeiras, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

FICHA TÉCNICA

CORITIBA 1 X 2 ATLÉTICO-MG

CORITIBA – Luan Polli; Natanael (Marcos Vinícius), Bruno Viana, Henrique e Chancellor (Boschilia); Jamerson, Liziero (Júnior Urso), Bruno Gomes e Marcelino Moreno (William Pottker); Robson (Kaio César) e Zé Roberto. Técnico: Antônio Carlos Zago.

ATLÉTICO-MG – Everson; Saravia, Mauricio Lemos, Bruno Fuchs e Dodô (Rubens); Edenílson (Cadu), Igor Gomes (Battaglia), Patrick (Karacho) e Hyoran (Pavón); Vargas e Hulk. Técnico: Eduardo Coudet.

GOLS – Robson, aos 12, e Hyoran, aos 36 minutos do primeiro tempo. Hulk, aos 45 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Rodrigo José Pereira de Lima

CARTÕES AMARELOS – Liziero, Natanael e Robson; (Coritiba); Hulk, Hyoran, Igor Gomes, Patrick, Saraiva e Vargas (Atlético)

CARTÕES VERMELHOS – Zé Roberto (Coritiba); Maurício Lemos (Atlético-MG)

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).