Esporte Hulk marca e Atlético-MG volta a vencer no Mineiro, ao bater Itabirito no Mané Garrincha

O Atlético-MG voltou a vencer no Campeonato Mineiro, ao derrotar o Itabirito por 2 a 0, neste sábado, no Mané Garrincha, pela sexta rodada. O destaque da partida foi o atacante Hulk, autor de um dos dois gols do duelo. Battaglia marcou o outro.

Com o resultado, o Atlético0MG chegou aos dez pontos, na liderança do Grupo B, à frente de Villa Nova (7), Pouso Alegre (6) e Uberlândia (2). Já o Itabirito ficou no terceiro lugar do Grupo A, com sete, atrás de Cruzeiro (10) e Tombense (9). O Ipatinga tem quatro.

O primeiro tempo foi apático, com poucas oportunidades de gol. O Itabirito chegou, inclusive, ameaçar. Aos 25 minutos, Bryan cobrou falta na cabeça de Da Silva, que deu um leve desvio e jogou rente à trave. Na sequência, o atacante teve mais duas chances, mas perdeu ambas.

O Atlético-MG foi mais ‘cirúrgico’. Na primeira grande chance, o time alvinegro abriu o placar. Após cobrança de falta de Igor Gomes, Bruno Fuchs ajeitou de cabeça para Battaglia. O volante testou firme para o gol.

A situação do Atlético melhorou ainda mais aos sete, quando Rayan Ribeiro acertou Gustavo Scarpa, levou o segundo amarelo e posteriormente o cartão vermelho. Com um a mais, time de Felipão não teve dificuldade em controlar a partida, mas só ameaçava nas bolas paradas, principalmente com Hulk.

O Atlético-MG só foi sufocar o adversário no fim. Aos 38, Alisson recebeu pela direita, avançou em velocidade e carimbou a trave. Aos 45, o Atlético confirmou a vitória. Rubens acelerou pela esquerda e cruzou na medida para Hulk, que decretou os três pontos.

Na próxima rodada, o Itabirito enfrenta o Patrocinense no domingo, às 16h, na Arena Independência, em Belo Horizonte. No sábado, às 16h30, o Atlético faz o clássico com o América, no mesmo local.

Ainda neste sábado, o Athletic derrotou o Pouso Alegre por 4 a 1, com três gols nos acréscimos do primeiro tempo, dois gols de Rafael Conceição e duas defesas de pênalti do goleiro Jefferson Luis.

FICHA TÉCNICA

ITABIRITO 0 X 2 ATLÉTICO-MG

ITABIRITO – Elias; Lucas Mota, Rayan Ribeiro, Lucas Costa e Bryan; Claudinei (Germano), Fabrício Bigode e Andrey (Branquinho); Erick Salles, Johnatan Cardoso (Bruno Menezes) e Da Silva (Rafael Pavani). Técnico: Marcelo Caranhato.

ATLÉTICO-MG – Everson; Mariano (Saravia), Igor Rabello (Bruno Fuchs), Jemerson e Guilherme Arana (Rubens); Battaglia, Edenílson (Alisson), Gustavo Scarpa e Igor Gomes (Patrick); Paulinho e Hulk. Técnico: Felipão.

GOLS – Battaglia, aos 41 minutos do primeiro tempo. Hulk, aos 45 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Claudinei (Itabirito); Guilherme Arana, Igor Gomes e Mariano (Atlético)

CARTÃO VERMELHO – Rayan Ribeiro (Itabirito)

ÁRBITRO – Daniel da Cunha Oliveira Filho

RENDA E PÚBLICO – Não divulgados.

LOCAL – Mané Garrincha, em Brasília (DF).