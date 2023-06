Esporte Hulk marca de falta e Atlético-MG vence clássico com o Cruzeiro no Brasileiro

Com um gol de falta no primeiro tempo marcado pelo seu principal jogador, o Atlético-MG derrotou o Cruzeiro por 1 a 0 neste sábado, em jogo realizado no Parque do Sabiá, em Uberlândia. Com o resultado, o time dorme na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. O triunfo coloca os atleticanos na segunda colocação da competição com 17 pontos, atrás somente do líder Botafogo (21). Já o Cruzeiro segue com 13 pontos e ocupa a parte intermediária da tabela.

Herói do jogo, Hulk exaltou o triunfo sobre o maior rival e destacou a força do elenco. “Sofri a falta e acertei um belo chute na cobrança. Nem eu imaginava um roteiro desses. O coletivo da nossa equipe é muito forte e essa vitória foi muito importante para nossa caminhada no Brasileiro”, afirmou o atacante.

Os dois times voltam a campo pelo Campeonato Brasileiro no final de semana. O Atlético-MG recebe o Red Bull Bragantino no sábado, no Mineirão, enquanto o Cruzeiro, no mesmo dia, enfrenta o Bahia na Arena Fonte Nova.

No meio de semana, porém, a equipe atleticana tem a Libertadores em seu radar. Na vice-liderança do Grupo G, o time alvinegro viaja para o Peru, onde encara o Alianza Lima, pela penúltima rodada da fase de classificação nesta terça-feira.

O clássico teve todos os ingredientes típicos da rivalidade que cerca os dois clubes de Minas. Com muitas faltas, o juiz precisou de energia para controlar o ânimo dos jogadores. O Cruzeiro começou de forma mais efetiva no ataque, mas logo o Atlético-MG acertou a marcação e deixou o confronto equilibrado.

E foi em um lance de bola parada que o placar foi movimentado na etapa inicial. Em uma falta de longa distância, Hulk foi para a cobrança e acertou uma bomba no canto do goleiro Rafael que não quis barreira. A bola foi rasteira, no canto esquerdo, e estufou a rede cruzeirense aos 26 minutos.

No fim do primeiro tempo, Hyoran ampliou a vantagem, mas o gol foi anulado por impedimento. Nos acréscimos, o Cruzeiro empatou. Mas como Luciano Castán estava adiantado, o lance também foi invalidado.

O segundo tempo teve o Cruzeiro no ataque com o Atlético-MG recuado apostando nas bolas longas para o Hulk. Bastante acionado, Wesley obrigou Everson a fazer pelo menos duas grandes intervenções.

A boa marcação do sistema defensivo do Atlético-MG fez o técnico Pepa mexer no seu time. Henrique Dourado substituiu Gilberto enquanto Stenio entrou no lugar de Wesley a fim de renovar o fôlego de seus atacantes.

Com as alterações, a partida virou um ataque contra defesa. No entanto, sem poder de penetração, o Cruzeiro apostou nas bolas alçadas na área para Henrique Dourado e também nas finalizações da entrada da área. O final da partida foi dramático. O Atlético-MG se fechou, suportou a pressão e conseguiu assegurar o triunfo sobre o maior rival.

FICHA TÉCNICA:

CRUZEIRO 0 x 1 ATLÉTICO-MG

CRUZEIRO – Rafael Cabral; William, Neris, Luciano Castán e Marlon; Wallison, Matheus Jussa (Machado) e Mateus Vital; Wesley (Stenio), Gilberto (Henrique Dourado) e Bruno Rodrigues. Técnico: Pepa.

ATLÉTICO-MG – Everson; Saravia, Nathan Silva, Jemerson e Rubens; Otávio, Battaglia, Edenílson (Patrick) e Hyoran; Paulinho (Rever) e Hulk. Técnico: Eduardo Coudet.

GOLS – Hulk, aos 26 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Wallison, Matheus Jussa, Neris e Luciano Castán (Cruzeiro); Otávio, Hyoran, Everson, Hulk e Sarávia (Atlético-MG).

ÁRBITRO – Sávio Pereira Sampaio (DF).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis

LOCAL – Estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG).