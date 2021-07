Hulk faz dois e Atlético-MG vence Corinthians de virada na Neo Química Arena

O Corinthians continua enfrentando dificuldades nos jogos em casa. A equipe perdeu de virada para o Atlético-MG por 2 a 1, com dois gols do atacante Hulk, na Neo Química Arena, neste sábado. Com a derrota, o time continua estacionado no meio da tabela e adia os planos de reação do técnico Sylvinho. Os mineiros se aproximam da ponta.

O Atlético chegou aos 25 pontos e igualou a pontuação do líder Palmeiras, mas tem desvantagem nos critérios de desempate e ocupa o segundo lugar da tabela – o rival paulista ainda jogará neste domingo. Já o Corinthians tem 14 pontos e figura no 12º posto.

Atacante Hulk fez dois e garantiu a vitória do Galo sobre o Timão neste sábado – Foto: Pedro Souza / Atlético-MG

Quando a partida estava empatada por 1 a 1, Jô perdeu duas chances claras no fim do jogo, uma delas acertando a trave. Jogando em casa, o Corinthians perdeu para Atlético-GO e Red Bull Bragantino e empatou com São Paulo e Internacional. A única vitória foi conquistada diante do Sport.

O Corinthians não conseguiu se impor diante de uma equipe que estava mais preocupada com o desgaste físico. O técnico Cuca montou uma equipe alternativa, sem Nacho Fernández e Savarino, pensando no duelo com o Boca Juniors, pela Copa Libertadores. A intenção era poupar algumas peças para o jogo de volta das oitavas de final. Após empatar fora de casa, os mineiros decidem seu futuro na próxima terça-feira, quando recebem o Boca Juniors.

O fato de a primeira finalização da partida ter ocorrido apenas aos 23 minutos – um chute fraco de Nathan para defesa fácil de Cássio – ilustra como a partida teve um início amarrado. O Corinthians escalou três volantes (Cantillo, Gabriel e Roni) para conter a criatividade dos mineiros. Funcionou. Por outro lado, o Corinthians reduziu seu poder ofensivo.

O sistema defensivo funcionou tão bem que o Corinthians conseguiu a vantagem no placar graças a uma roubada de bola de Cantillo. O colombiano interrompeu uma saída de bola e fez belo lançamento para Mosquito, que avançou e tocou na saída do goleiro. Depois de se tornar a grande opção ofensiva da equipe, com assistências e pênaltis sofridos, o atacante Mosquito conseguiu marcar seu primeiro gol no Campeonato Brasileiro.

A saída que Cuca encontrou para incomodar mais o adversário foi dar amplitude para seus ataques, dando espaço para os laterais Dodô e Mariano. Mesmo fora de casa, o time de Cuca ficava mais tempo com a bola, mas era pouco efetivo. Nos primeiros 15 minutos do segundo tempo, o time mineiro foi mais efetivo do que em todo o primeiro tempo. Cássio conseguiu salvar duas chances claras, aos 8, com cabeçada de Zaracho e chute cruzado de Sasha.

Sem conseguir sair do campo de defesa, o Corinthians se tornou uma presa fácil para um time dinâmico e inspirado. Em cobrança perfeita de falta, Hulk conseguiu o empate e encerrou jejum de 10 jogos sem marcar. No final da partida, ele definiu a virada com um chute cruzado.

FICHA TÉCNICA:

CORINTHIANS 1 x 2 ATLÉTICO-MG

CORINTHIANS – Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo (Araos), Roni, Gabriel e Mateus Vital (Vitinho); Gustavo Mosquito (Marquinhos) e Jô. Técnico: Sylvinho.

ATLÉTICO-MG – Everson; Mariano, Nathan Silva, Júnior Alonso e Dodô; Allan (Franco), Jair, Nathan (Sasha) e Zaracho; Hulk e Hyoran (Calebe). Técnico: Cuca.

GOLS – Gustavo Silva, aos 37 do primeiro tempo. Hulk, aos 18 e aos 41 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Dodô e Alonso.

ÁRBITRO – Jean Pierre Gonçalves Lima (RS).

RENDA E PÚBLICO – Jogo sem torcida.

LOCAL – Neo Química Arena, em São Paulo (SP).