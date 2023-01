Hulk faz dois de pênalti e Atlético-MG vence a Caldense na estreia no Mineiro

O Atlético-MG estreou com o pé direito no Campeonato Mineiro de 2023. Na tarde deste sábado, em um dos jogos que deram o pontapé inicial no estadual, o alvinegro recebeu e venceu a Caldense, pelo placar de 2 a 1, no Estádio Independência, em Belo Horizonte. Hulk, duas vezes de pênalti, fez os gols que garantiram os três pontos logo na primeira rodada.

Com o resultado, o Atlético-MG somou os três primeiros pontos no Grupo A e deixou o adversário sem pontuar no Grupo B. Nesta primeira fase do Campeonato Mineiro os 12 times estão divididos em três grupos de quatro, onde os três primeiros colocados de cada grupo e o melhor segundo colocado se classificam para a semifinal.

Como mandante, mas no Independência, o Atlético-MG começou a partida fazendo pressão na área adversária. Tanto que não demorou para abrir o placar. Aos 25 minutos, Allan foi derrubado na área por João Victor e após análise do VAR, o árbitro marcou pênalti. Hulk foi para a cobrança e não desperdiçou.

O gol de empate da Caldense saiu aos 31 minutos. Depois de uma cobrança de falta, Patrick apareceu entre os zagueiros e cabeceou para o fundo das redes. Por isso, o primeiro tempo terminou empatado.

Na volta do intervalo, Eduardo Coudet fez algumas mudanças no time titular em busca da vitória, que saiu mais uma vez de pênalti. Aos 24, Fabrício Bigode derrubou Bruno Fuchs na área. Após análise do VAR mais uma vez, outro pênalti foi marcado. Hulk, de novo, desta vez de paradinha, deixou o Atlético-MG em vantagem. A partir daí, a Caldense foi para o tudo ou nada, mas o alvinegro venceu mesmo por 2 a 1.

Os dois times voltam a campo no próximo final de semana para a segunda rodada do Campeonato Mineiro. No sábado, a Caldense recebe o Democratas-VG, no Estádio Ronaldão, em Poços de Caldas, às 16h. Já no domingo (29), o Atlético-MG visita a Tombense, no estádio Soares de Azevedo, em Muriaé, às 11h da manhã.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 2 X 1 CALDENSE

ATLÉTICO-MG – Everson; Paulo Henrique (Igor Gomes), Bruno Fuchs, Jemerson (Nathan Silva) e Dodô; Allan, Edenílson, Calebe (Patrick) e Pedrinho (Hyoran); Paulinho e Hulk. Técnico: Eduardo Coudet.

CALDENSE – Elisson; João Vitor, Patrick, Suéliton e Alyson; Fabrício Bigode, Aruá (Bruninho) e Erivélton (Kayo); Aslen (Brown), Mayco Félix (Geovane Itinga) e Erick Salles (Baianinho). Técnico: Rodrigues.

GOLS – Hulk, aos 25 do primeiro e do segundo tempo; Patrick Lopes, aos 31 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO André Luiz Policarpo Bento.

CARTÕES AMARELOS – Jemerson, Allan e Patrick (Atlético-MG) e João Vitor, Patrick, Erivélton e Mayco Félix (Caldense).

CARTÃO VERMELHO – Kayo (Caldense).

PÚBLICO – 22.030 pagantes

RENDA – R$ 493.896,80

LOCAL – Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG).