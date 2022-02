Hulk dita regra no Atlético-MG e motiva elenco para final contra o Flamengo

Hulk quer vencer no Atlético-MG e a próxima vítima pode ser o Flamengo. Decidido a fazer história no clube mineiro, o atacante já deixou claro que voltou ao Brasil para ser campeão e, depois de uma temporada de estreia na qual conquistou três títulos (Campeonato Mineiro, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil), quer começar 2022 da mesma forma que terminou 2021 e a chance disso acontecer será logo neste domingo.

Na Arena Pantanal, em Cuiabá, o Atlético-MG vai fazer a final da Supercopa do Brasil contra o Flamengo e Hulk quer conquistar esse título inédito para a galeria do clube. Em entrevista para a Galo TV, o atacante mandou um recado para o elenco alvinegro e ditou regra. De acordo com ele, enquanto estiver no clube, vai sempre lutar para vencer e quer contaminar o restante do time com esse pensamento.

“Enquanto esse grupo estiver aqui… Um grupo que já está com gostinho de ganhar, de comemorar. E a gente não pode perder isso. Vamos humildemente, como eu falei, mas deixar a vida lá dentro no próximo jogo domingo pra buscar este título tão sonhado que é inédito pra nossa história”, destacou.

Hulk comentou sobre ser ambicioso na carreira e ele confirmou que existe esse sentimento dentro dele. Respeitando o Flamengo, o atacante do Atlético-MG relatou que a sua vontade de vencer sempre vai existir, mas o respeito aos rivais também será grande. O atleta não esconde a satisfação em levantar taças e escrever o seu nome na história do clube alvinegro.

“Lógico que, quando a gente é ambicioso em querer ganhar, isso não é falta de humildade. Nossa equipe tem muita humildade pra continuar trabalhando em busca das coisas, mas não podemos perder essa ambição de querer ganhar mais, de querer lutar mais, de querer continuar fazendo história”, explicou Hulk.

Ele ainda voltou a declarar que sempre será assim enquanto estiver no Atlético-MG. “Vai ser assim enquanto eu estiver aqui no Galo”, finalizou.