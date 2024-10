Hulk decide e coloca o Atlético-MG na sua quarta final de Copa do Brasil

A qualidade de Hulk fez a diferença e garantiu a classificação do Atlético-MG para sua quarta final da Copa do Brasil. Com um gol marcado aos 37 minutos do segundo tempo, na sua única chance criada durante a partida, o atacante assegurou o empate por 1 a 1 contra o Vasco, em São Januário, no Rio de Janeiro. Na partida de ida da semifinal, realizada na Arena MRV, o Atlético venceu por 2 a 1, e assim, o empate foi suficiente para levar o time à decisão.

O Atlético já participou de três finais da Copa do Brasil, conquistando o título em duas ocasiões: em 2014, contra o Cruzeiro, e em 2021, contra o Athletico-PR. Na única final perdida, em 2016, o time enfrentou o Grêmio, perdeu o primeiro jogo por 3 a 1 e empatou o segundo, deixando o troféu escapar.

Na final da edição 2024, o Atlético-MG enfrentará Corinthians ou Flamengo, que duelam no domingo, às 16h, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). No primeiro jogo, o Flamengo saiu vencedor, com um gol de 1 a 0 no Maracanã.

No entanto, o time mineiro não terá muito tempo para comemorar. Na terça-feira, tem uma decisão importante: enfrenta o River Plate às 21h30, na Arena MRV, pela primeira partida semifinal da Copa Libertadores.

Enquanto isso, o Vasco se concentra somente no Campeonato Brasileiro. Atualmente ocupa a 10ª posição na tabela, com 37 pontos. Apesar da eliminação vascaína, a torcida que lotou São Januário aplaudiu o time no final e gritou o nome do artilheiro Vegetti, que não escondeu a emoção e caiu em lágrimas.

Precisando vencer, o Vasco se lançou ao ataque, mas encontrou dificuldades para penetrar na defesa do Atlético-MG. O time mineiro, mais organizado e com maior qualidade técnica, comandou as ações da partida, enquanto o Vasco lutava para encaixar a marcação.

O visitante criou a primeira grande chance do jogo aos 20 minutos. Gustavo Scarpa levantou a bola na área, e Léo, ao tentar cortar, acabou presenteando Battaglia. O zagueiro finalizou, mas Léo Jardim fez a defesa e a bola bateu na trave. Na sobra, Junior Alonso chutou, mas novamente Léo Jardim salvou o Vasco.

O jogo se mostrava equilibrado, com o Atlético se impondo na técnica, enquanto o Vasco tentava avançar na base da força e jogando pelas laterais. O gol vascaíno surgiu justamente em um lance pela lateral. Vegetti recebeu um cruzamento de Lucas Piton na área, dominou, girou e finalizou.

A bola tocou em Junior Alonso antes de sair com perigo pela linha de fundo. Os jogadores do Vasco reclamaram de um pênalti, e após uma longa checagem no VAR, o árbitro marcou a penalidade máxima, alegando toque de mão de Otávio no cruzamento de Piton.

Vegetti converteu o pênalti com força, deslocando Éverson e abrindo o placar: 1 a 0. O gol animou o Vasco, que quase fez o segundo aos 42 minutos, quando Puma Rodríguez arriscou de fora da área. A bola quicou no gramado molhado, e Éverson fez uma grande defesa. No escanteio seguinte, o goleiro do Atlético-MG novamente se destacou, defendendo uma finalização de Léo.

A partida recomeçou após o intervalo com um ritmo acelerado. Antes dos cinco minutos, Paulinho e Vegetti já haviam criado chances claras de marcar. O Atlético-MG pressionava mais, mas o Vasco, com uma sólida atuação tática, conseguia segurar as investidas do time mineiro.

Após os 20 minutos, o Vasco começou a comandar as ações, aproveitando o espaço cedido pelo Atlético e criando oportunidades de gol. Embora não estivesse fazendo uma grande partida, o time mineiro apostava nas suas estrelas, como na velocidade de Paulinho.

No entanto, aos 37 minutos, a qualidade de Hulk fez a diferença. Na sua primeira chance no jogo, ele dominou a bola na entrada da área, ajeitou e bateu com o pé esquerdo, acertando o ângulo do gol vascaíno e ampliando a vantagem do Atlético. Este foi o primeiro gol de Hulk na competição.

O próximo compromisso do Vasco é pelo Campeonato Brasileiro, enfrentando o Cuiabá na quinta-feira, às 19h, em São Januário. Por sua vez, o Atlético-MG tem uma decisão importante na terça-feira, quando enfrenta o River Plate, às 21h30, na Arena MRV, pela primeira partida da semifinal da Copa Libertadores.

FICHA TÉCNICA

VASCO 1 X 1 ATLÉTICO-MG

VASCO – Léo Jardim; Paulo Henrique (Rossi), João Victor, Léo e Lucas Piton (Leandrinho); Hugo Moura (Sforza), Mateus Carvalho (Payet) e Philippe Coutinho; Puma Rodríguez, Emerson Rodríguez (Rayan) e Vegetti. Técnico: Rafael Paiva.

ATLÉTICO-MG – Everson; Lyanco, Battaglia, Junior Alonso e Guilherme Arana; Otávio, Alan Franco, Rubens e Gustavo Scarpa; Paulinho (Saravia) e Hulk (Alisson). Técnico: Gabriel Milito.

GOLS – Vegetti, aos 37 minutos do primeiro tempo; e Hulk, aos 37 minutos do segundo tempo

CARTÕES AMARELOS – João Victor, Leandrinho, Matheus Mendes e Puma Rodríguez (Vasco); Gustavo Scarpa (Atlético-MG).

ÁRBITRO – Ramon Abatti Abel (SC).

RENDA – R$ 2.278.926,00.

PÚBLICO – 18.280 pagantes.

LOCAL – Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).