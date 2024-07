Hugo vê Corinthians como grande chance e promete ‘algo a mais’: ‘Estou onde queria estar’

Dedicação, luta e vontade de voltar a se firmar em um gigante do cenário nacional. Esse foi o tom da apresentação do goleiro Hugo Souza e sua primeira coletiva nesta sexta-feira como reforço para o gol do Corinthians. Contratado por empréstimo até o final do ano, ele comentou sobre a sua passagem pelo futebol português e a chegada ao time paulista.

“Estou onde eu queria estar. O Corinthians, por toda a sua história, grandeza, não chama, o Corinthians convoca. Vim aqui para brigar pelo meu espaço. Depois de uma passagem vitoriosa (no Flamengo), eu tive acertos e erros. Mas hoje estou mais maduro. É esse Hugo que está aqui”, afirmou.

Revelado em um clube de massa como o Flamengo, Hugo destacou a força da torcida corintiana. Na entrevista, ele destacou as vezes em que teve de jogar contra o Corinthians e disse estar feliz por agora ter a Fiel a seu lado.

“Já joguei contra e a atmosfera da torcida corintiana é totalmente diferente de tudo que vi na minha vida. Isso me deu muita vontade de estar aqui e ter a Fiel para torcer pela gente. Vou ser mais um cara empenhado para ajudar o grupo. A torcida do Corinthians, empurra, faz gol e joga com a gente”, comentou.

Chegar ao clube num momento em que a equipe está na zona de rebaixamento não assusta o novo reforço. E o fato de assumir o gol após a saída de Cássio, um dos maiores nomes da posição, surge como um estímulo a mais.

“O Corinthians teve o Ronaldo Giovanelli e o Dida. O Cássio talvez seja o maior goleiro da história por tudo que conquistou. Estar aqui é o sonho de todo mundo e estou tendo essa oportunidade. Muita vontade de construir a minha trajetória aqui”, comentou o jogador que vai usar a camisa de número 1 durante a sua passagem.

Hugo surgiu para o futebol de forma meteórica. A estreia foi diante do Palmeiras, no Allianz Parque, em 2020, e ele deixou a partida como o melhor jogador em campo. A boa impressão causada em seu primeiro jogo no profissional criou expectativas que o goleiro acabou não cumprindo. Emprestado ao Chaves, de Portugal, ele comentou sobre essa oscilação e garantiu que aprendeu com os percalços.

“Já me reergui quando fui para o futebol europeu e me destaquei. Isso é mentalidade de quem quer vencer e crescer na vida. Por isso me sinto muito pronto. A mudança foi de mentalidade: de menino para homem. O futebol é a quem devo tudo. Preciso me dedicar para estar no ápice tanto físico como mental”, declarou.

Por fim Hugo comentou sobre esse início de trabalho e disse estar à disposição do técnico para o que for preciso. “Minha primeira missão é defender. Mas o futebol mudou. O goleiro hoje também constrói. Evoluí muito nisso. O importante é passar segurança sempre. E não é só para defender as bolas, mas em todos os momentos. Comemoro gol, comemoro defesa, eu sou muito intenso e tenho certeza de que vamos tirar o Corinthians dessa posição incômoda”, afirmou.