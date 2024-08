Hugo Souza só tem contrato até dezembro; saiba quanto Corinthians precisa para contratá-lo

Herói da classificação do Corinthians às quartas de final da Copa Sul-Americana, Hugo Souza ainda não tem presença garantida para 2025. Mas o clube já discute uma compra definitiva do goleiro junto ao Flamengo, onde foi revelado. O jogador está emprestado ao time alvinegro até dezembro de 2024 e em pouco mais de um mês já ganha status de ‘idolatria’ entre os torcedores.

Hugo defendeu o Chaves, de Portugal, antes de chegar ao Corinthians, em julho deste ano. À época, o time havia perdido Cássio e Carlos Miguel, titular e reserva na posição. Eles aceitaram a proposta do Cruzeiro e do Nottingham Forest, da Inglaterra, respectivamente. Com apenas Matheus Donelli no elenco, o Corinthians foi atrás do goleiro, que já havia trabalhado com Fabinho Soldado, diretor executivo do clube, quando estava no Flamengo.

Goleiro Hugo Souza vem se destacando com a camisa do Corinthians – Foto: Rodrigo Coca / Ag. Corinthians

Em julho, o Corinthians pagou 200 mil euros (cerca de R$ 1,2 milhão) para contar com o jogador por empréstimo até o fim do ano. Caso se interesse em estender o vínculo, será preciso desembolsar ao Flamengo mais 800 mil euros (R$ 4,8 milhões) para contar com o jogador em definitivo. Vale ressaltar, no entanto, que o clube só poderá ativar esta cláusula de compra a partir do dia 1º de outubro.

Até lá, seguirá com vínculo somente até dezembro, mas o Corinthians tem prioridade em adquiri-lo. Vale ressaltar também que, até ser comprado, o atleta não pode atuar contra seu ex-clube. No dia 1º de setembro, Corinthians e Flamengo se enfrentam na Neo Química Arena e os clubes podem se encontrar novamente pela Copa do Brasil; se não pagar uma multa ao clube rubro-negro, Hugo Souza não poderá entrar em campo.

Com a venda de Carlos Miguel, o Corinthians recebeu 4 milhões de euros (R$ 23 milhões à época), valor referente à multa rescisória do goleiro. Com empréstimo e possível compra, Hugo equivale a 25% do que recebeu do Nottingham Forest. Por outro lado, o clube já foi cobrado por Cuiabá, Flamengo e Talleres no atraso do pagamento de parcelas das compras de Raniele, Matheuzinho e Rodrigo Garro, respectivamente.

Diante do Red Bull Bragantino, Hugo Souza defendeu três pênaltis, em sequência, para garantir o Corinthians nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Nem Cássio, considerado por torcedores o maior da história do clube – em eleição popular -, conseguiu o feito ao longo de sua carreira.

“Deus sabe o quanto foi difícil estar aqui, quero agradecer minha família, meus amigos, que sempre estiveram comigo. Gratidão, só isso. É o que eu tenho a falar, agradecer, só isso. Eu tenho que agradecer muito a Deus por viver isso. Eu sempre falo que o jogo mais importante é o próximo, esse foi o mais importante da minha vida. E agora tem o próximo, comemorar hoje, depois virar chave, que a nossa luta continua”, disse o jogador após a classificação do Corinthians.