Hugo Calderano domina sul-coreano, 13º do mundo, e joga semifinal inédita do tênis de mesa

Calderano venceu o sul-coreano Woojin Jang por 4 a 0 - Foto: Gaspar Nóbrega_COB

Sexto do ranking mundial, o mesa-tenista Hugo Calderano venceu o sul-coreano Woojin Jang por 4 a 0 (11/4, 11/7, 11/5 e 11/6) nesta quinta-feira e avançou às semifinais da chave de simples do tênis de mesa nos Jogos Olímpicos de Paris. Já é a melhor campanha do Brasil na modalidade na história olímpica.

O brasileiro foi dominante contra o 13º do mundo na partida que durou apenas 28 minutos ao vencer 44 dos 66 pontos disputados. A maior vantagem que sul-coreano conquistou na partida foi de um ponto, no segundo e no quarto set. Namorada de Calderano, Bruna Takahashi, mesa-tenista eliminada na segunda rodada em Paris, acompanhou a partida e vibrou muito com a vitória.

Para a Federação Internacional de Tênis de Mesa, seria uma partida emocionante, já que nos Jogos de Tóquio, em 2021, Calderano e o sul-coreano haviam se enfrentado nas oitavas de final, e o brasileiro venceu em um apertado 4 a 3.

O rival do brasileiro na semifinal de Paris-2024 será o vencedor do duelo entre o sueco Truls Moregard e o egípcio Omar Assar, que acontece às 16h (de Brasília). Moregard é o 26º do mundo e eliminou o líder do ranking, o chinês Chuqin Wang, na segunda rodada. O egípcio é o 22º do ranking. A semifinal acontece nesta sexta-feira.

Nos Jogo de Tóquio, em 2021, Calderano foi eliminado justamente nas quartas de final, pelo alemão Dimitrij Ovtcharov, que depois conquistou a medalha de prata. Algoz do brasileiro Vitor Ishiy na segunda rodada nos Jogos de Paris-2024, Ovtcharov já foi eliminado.