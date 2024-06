Hugo Calderano derrota forte francês e é campeão do WTT Contender de tênis de mesa na Eslovênia

Com a Olimpíada de Paris cada vez mais próxima, o mesa-tenista Hugo Calderano vem demonstrando evolução: um mês depois de vencer o WTT Contender do Rio de Janeiro, o brasileiro conquistou, neste domingo, o título do WTT Contender de Liubliana, na Eslovênia. As duas competições integram o Circuito Mundial de tênis de mesa.

O troféu em solo europeu veio com uma vitória por 4 sets a 0 (11/9, 11/5, 11/7 e 11/9) sobre o francês Felix Lebrun, quinto colocado no ranking mundial. Calderano, atualmente o sexto do mundo, festejou sua sétima conquista no circuito da WTT, iniciado em 2021. Ele só é superado pelo chinês Wang Chuqin, dono de nove taças.

“Claro que não esperava vencer por 4 a 0 um jogador incrivelmente forte. Apenas me concentrei no meu jogo e no que precisava fazer. Felizmente, as coisas correram do meu jeito desde o início e estou muito feliz por ter conseguido jogar tão bem e ter fechado o jogo tão rapidamente”, comemorou o brasileiro.

Na decisão, o primeiro game foi equilibrado e Lebrun chegou a empatar por 9 a 9 antes de Calderano fechar em 11 a 9. A partir daí, o brasileiro dominou, com bons golpes de backhand e contando com erros do francês, fechando as parciais seguintes em 11/5 e 11/7. No game decisivo, o brasileiro se manteve concentrado e fechou a partida.

Com o triunfo, o brasileiro leva vantagem de dois triunfos a um diante de Lebrun. O francês levou a melhor na final do WTT de Goa, na Índia, em janeiro, mas foi superado no WTT Champions de Incheon, na Coreia do Sul, em março passado. Os dois disputam a quinta posição no ranking da ITTF (Federação Internacional de Tênis de Mesa), cujas quatro primeiras colocações são dominadas por atletas chineses.

Em toda a campanha em Liubliana, Hugo Calderano cedeu dois games em cinco jogos. Na estreia, o mesa-tenista derrotou o dinamarquês Anders Lind por 3 a 1. Em seguida, passou pelo sul-coreano An Jaehyun (3 a 0) e pelo sueco Mattias Falck (3 a 1). Neste domingo, para chegar à final, superou o sul-coreano Cho Daeseong por 3 sets a 0, com parciais de 11/7, 11/2 e 12/10.

Antes de Paris-2024, Calderano ainda competirá no WTT de Lagos, na Nigéria, de Tunis, na Tunísia, e de Bangcoc, na Tailândia.