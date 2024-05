Esporte Hugo Calderano atropela sul-coreano e é campeão do WTT Contender Rio

Hugo Calderano, candidato a medalha nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, conquistou o título do WTT Contender Rio, neste domingo, na Arena Carioca I, no Parque Olímpico da Barra da Tijuca, ao derrotar o sul-coreano An Jaehyun por 4 a 0, parciais de 11/7, 11/5, 11/5 e 11/6, em aproximadamente 27 minutos de partida.

“Estou muito feliz com esse título, foi incrível jogar na frente dessa torcida, na minha cidade, no meu país. Eu acho que eu fui crescendo durante toda semana, fui jogando melhor a cada jogo. Uma competição assim nunca é fácil, tem sempre jogadores muito fortes. A concorrência é muito alta, não é fácil chegar nas finais e ser campeão de um torneio desse nível, mas acho que joguei muito bem e consegui ter uma performance de altíssimo nível”, disse o mesatenista brasileiro.

Este foi o sexto troféu de nível WTT do brasileiro, que iniciou sua trajetória de conquistas em 2021, vencendo o WTT Star Contender Doha. Ele foi campeão também do WTT Contender Túnis (2022) e do WTT Contender Muscat, Durban e Doha, todos em 2023.

“É muito importante ter bons resultados logo antes das Olimpíadas, pois te dá mais confiança, mais vontade ainda, se é que é possível. Claro, pontos valiosos também para os Jogos Olímpicos. Ainda tenho muita coisa pela frente, vou participar de quatro competições até lá, então vamos ver. Eu vou tentar continuar jogando nesse nível e chegar em Paris na minha melhor forma”, concluiu o brasileiro, que perdeu apenas um set em toda a competição.

O único set perdido foi para o japonês Yuta Tanaka. Na ocasião, Calderano venceu por 3 a 1, parciais de 11/5, 5/11, 11/5 e 11/7, e avançou à decisão. Antes, o brasileiro derrotara o francês Thibault Poret. Já neste domingo, atropelou o sul-coreano An Jaehyun, em um duelo dominado do início ao fim.

O próximo compromisso de Calderano será no dia 3 de junho, quando disputará o WTT Champions Chongqing, na China.