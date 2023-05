Horner destaca ‘fim de semana sensacional’ de Pérez e explica parada de Verstappen

Chefe de equipe da Red Bull, Christian Horner disparou elogios a Sérgio Pérez, que vem tendo o seu melhor início na Fórmula 1. Em entrevista coletiva, Horner destacou o bom desempenho do mexicano no GP do Azerbaijão. Ele foi o primeiro piloto a vencer a corrida por duas vezes.

“Ele teve um fim de semana sensacional. Ele sempre foi excelente nesta pista; Não sei o que há no Azerbaijão, mas ele se destaca absolutamente aqui. Ele teve um pouco de sorte com o Safety Car, mas depois converteu isso, abriu uma brecha e teve um bom ritmo e realmente controlou a corrida. Passeio fenomenal por ele durante todo o fim de semana”, disse Horner.

O chefe de equipe da Red Bull ainda abriu caminho para Pérez disputar o título com Verstappen. “No momento está entre os dois. Há uma pequena diferença entre eles e o resto do grid, mas ainda temos mais 19 GPs e cinco sprints pela frente. Há muita corrida pela frente e muita variação entre os circuitos, então pode ser um vai e vem entre eles”, afirmou.

Por fim, Horner explicou o que fez a Red Bull chamar Verstappen para o pit stop. O atual campeão liderava o GP antes de entrar para sua troca de pneus. No momento, Nyck de Vries estava parado na curva 8, após uma colisão com o muro, o que forçou o acionamento do safety car. Com isso, o Verstappen voltou para a pista em terceiro lugar, mas terminou em segundo, após ultrapassar Leclerc.

De acordo com Horner, a equipe pensou que não haveria razão para o safety car ser acionado. “Foi o momento ideal para parar do ponto de vista do desempenho, mas De Vries rodou e o motor ainda estava funcionando. Para nós, parecia que ele iria apenas dar ré e seguir, então já havíamos nos comprometido com a parada”, afirmou.

O segundo lugar no GP do Azerbaijão garantiu a Max a liderança do mundial de pilotos com 93 pontos, seis na frente de Sérgio Pérez. Os pilotos voltam à pista no próximo domingo para o GP de Miami.