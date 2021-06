Holanda vence e segue 100% na Eurocopa; Áustria avança e pega Itália nas oitavas

O Grupo C da Eurocopa teve nesta segunda-feira a sua terceira e última rodada. Com um futebol empolgante, a Holanda derrotou a Macedônia do Norte por 3 a 0, na Johan Cruyff Arena, em Amsterdã, e terminou a chave na liderança com 100% de aproveitamento. No outro duelo, na Arena Nacional, em Bucareste, na Romênia, a Áustria venceu a Ucrânia por 1 a 0 e avançou pela primeira vez em sua história à fase de mata-mata da competição. Agora, nas oitavas de final, vai encarar a Itália.

Em Amsterdã, o atacante Memphis Depay abriu o placar para a Holanda, aos 23 minutos do primeiro tempo, e depois o meio-campista Wijnaldum marcou duas vezes, aos 5 e aos 12 da etapa final. A seleção chegou a oito gols marcados em três jogos, o melhor ataque do torneio até o momento.

Com os dois gols desta segunda-feira, Wijnaldum, recém contratado pelo Paris Saint-Germain chegou a 25 pela seleção da Holanda, em 78 jogos. Ele ultrapassou Marco Van Basten e Dirk Kuyt (24) na lista de maiores goleadores da equipe nacional e empatou com Rafael van der Vaart. O meia está entre os artilheiros da Eurocopa, com três gols.

Além de Wijnaldum, a Holanda tem Depay, que esteve diretamente envolvido em 51 gols da seleção, em 67 jogos. Foram 28 dele mesmo, além de 23 assistências. Contra a Macedônia do Norte, um registro de cada estatística. Ele balançou as redes ou deu o último passe para gol nas últimas 10 partidas.

No lado da Macedônia do Norte, um dia triste além da eliminação – ficou na lanterna da chave, sem pontuar. Foi a despedida do atacante Goran Pandev, que recebeu uma homenagem da equipe adversária antes da partida, com uma camisa especial, e também ao ser substituído aos 22 minutos da etapa final. Aos 37 anos, ele alcançou 122 jogos pela equipe nacional e marcou com 38 gols. É o recordista de partidas, maior artilheiro e maior capitão da seleção macedônia.

A Holanda disputa as oitavas de final no próximo domingo, na Arenas Puskás, em Budapeste, na Hungria. Jogo marcado para 13 horas (de Brasília) contra um dos terceiros melhores colocados da fase de grupos (pode ser do Grupo D, E ou F).

NA ROMÊNIA – O primeiro confronto das oitavas de final da Eurocopa foi definido com a vitória da Áustria. Com o gol de Christoph Baumgartner, aos 21 minutos do primeiro tempo, após assistência de David Alaba, os austríacos terminaram a fase de grupos em segundo lugar no Grupo C. O adversário será a Itália, primeira colocada do Grupo A, neste sábado, às 16 horas, no estádio de Wembley, em Londres.

A Áustria ficou em segundo, com seis pontos, e a Ucrânia acabou em terceiro lugar, com três e menos um gol de saldo. Agora, os ucranianos aguardam o fim da fase de grupos para saber se poderão se classificar como um dos quatro melhores terceiros colocados.