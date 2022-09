Holanda, Austrália, Suécia e Canadá abrem Grupo Mundial da Copa Davis com vitória

A edição 2022 do Grupo Mundial da Copa Davis teve sua largada na fase de grupos nesta terça-feira com a disputa da primeira rodada. Holanda, Austrália, Suécia e Canadá venceram Casaquistão, Bélgica, Argentina e Coreia do Sul, respectivamente.

Em Bolonha, na Itália, pelo Grupo A, a Suécia bateu a Argentina por 2 a 1. Elias Ymer (SUE) derrotou Sebastian Baez (ARG), por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 3/6 e 7/6 (7/4), enquanto seu irmão Mikael Ymer superou Diego Schwartzman, com um duplo 6/2. Nas duplas, a vitória foi argentina: Maximo Gonzalez e Horacio Zeballos derrotaram Andre Goransson e Elias Ymer por 3/6, 6/3 e 6/2.

Pelo Grupo B, em Valência (Espanha), o Canadá bateu a Coreia do Sul por 2 a 1. Vasek Pospisil (CAN) bateu Seong Chan-Hong (COR), por 4/6, 6/1 e 7/6 (7/5), mas Soonwoo Kwon (COR) surpreendeu Felix Auger-Aliassime (CAN), com 7/6 (7/5) e 6/3. A disputa foi decidida nas duplas e Aliassime e Vasek Pospisil (CAN) marcaram 7/5, 5/7 e 6/3 sobre Ji-Sung Nam e Min-Kyu Song (COR).

Já a Austrália estreou com vitória tranquila no Grupo C, com 3 a 0 sobre a Bélgica, em Hamburgo (Alemanha). Jason Kuebler venceu Zizou Bergs por 6/4, 1/6 e 6/3, enquanto Alex de Minaur bateu David Goffin com um duplo 6/2. Na duplas, Matthew Ebden e Max Purcell superaram Sander Gille e Joran Vliegen por 6/1 e 6/3.

No Grupo D, em Glasgow (Escócia), o Casaquistão lutou muito, mas não evitou a derrota para a Holanda por 2 a 1. Tallon Griekspoor (HOL) passou por Mikhail Kukushkin (CAZ) com 6/1, 3/6 e 6/3, enquanto Botic van de Zandschlup (HOL) bateu Alexander Bublik (CAZ) com 3/6, 6/1 e 6/4. O único ponto dos casaques veio nas duplas com o triunfo de Andrey Golubev e Aleksandr Nedovyesov sobre Wesley Koolhof e Matwe Middelkoop por 6/4, 1/6 e 6/3.