Holan destaca atuação na Argentina e quer repetir bom jogo na volta em Brasília

O Santos ficou mais perto de uma vaga na fase de grupos da Copa Libertadores ao derrotar o San Lorenzo por 3 a 1, na terça-feira, em Buenos Aires, na Argentina, pela rodada de ida da terceira fase preliminar. O técnico argentino Ariel Holan destacou a atuação do time como visitante e agora espera mais um bom jogo na volta, marcada para a próxima terça, no estádio Mané Garrincha, em Brasília.

“Sim (foram os melhores 45 minutos), mas começamos agora. Acredito que pela dificuldade do San Lorenzo, foi um dos melhores momentos que jogamos durante meu comando. Eu creio que a equipe jogou uma boa partida, mas o San Lorenzo é um grande time, um time que tem jogadores excelentes, um time complicado como mandante. Eu valorizo muito essa vitória, mas ainda temos um jogo. Esperamos que a gente repita em Brasília o bom jogo que fizemos hoje (terça-feira)”, afirmou Holan.

O técnico santista lamentou o fato de a equipe ter sofrido mais um gol na temporada. Até o momento, o time alvinegro foi vazado pelo menos uma vez em todos os sete jogos válidos pelas competições de 2021 – Libertadores e Campeonato Paulista.

“O lance do gol do San Lorenzo foi uma jogada estranha porque Felipe Jonatan sentia um incômodo na perna. Pensamos que ele tinha parado para fazer a troca, mas naquele momento o árbitro pediu o jogo rápido e estávamos parados. Foi uma pena porque o time estava jogando bem. Nos últimos minutos, o San Lorenzo tratou de jogar ofensivamente. Com isso, tivemos chances de contra-ataques. Tivemos a sorte e a felicidade de conseguir o terceiro gol”, comentou.

Holan também fez questão de parabenizar a postura dos seus comandados e saudar o meio-campista Sandry, de apenas 18 anos, que no treinamento da última sexta-feira rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito.

“Eu valorizo muito que o time quis jogar, mesmo com a pressão do San Lorenzo, isso é importante para mim. Temos que seguir jogando desta maneira e seguir melhorando. Um abraço a Sandry, que não jogou e teve essa infelicidade da lesão. Mando um forte abraço a ele”, completou.