Esporte Hoffenheim vence Werder Bremen e se afasta da zona de rebaixamento do Alemão

O Hoffenheim engatou duas vitórias seguidas no Campeonato Alemão, ao bater o Werder Bremen por 2 a 1 neste domingo, no Weserstadion, pela 26ª rodada. De quebra, conseguiu se afastar da zona de rebaixamento, que conta com Hertha Berlin, Schalke 04 e Stuttgart.

A vitória levou o Hoffenheim aos 25 pontos, na 16ª colocação, deixando o Hertha Berlin, primeiro dentro da zona da degola, com 22. Já o Werder Bremen continuou no meio da tabela, com 31.

Precisando vencer para ganhar um fôlego na luta contra o rebaixamento, o Hoffenheim não se importou por jogar fora de casa e foi para cima do Werder Bremen. Aos 13 minutos, Ihlas Bebou arriscou e viu a defesa salvar quase em cima da linha.

O time mandante acabou equilibrando as ações, o que deixou o jogo truncado, com poucas oportunidades, a melhor aos 32 minutos. Marvin Ducksch aproveitou a sobra dentro da área e soltou o pé. Oliver Baumann fez uma defesa espetacular para levar o 0 a 0 para o intervalo.

No segundo tempo, o Hoffenheim se atirou ainda mais ao ataque e abriu o placar aos cinco minutos. Andrej Kramaric recebeu de Angelino e cabeceou para o fundo das redes. O Werder sentiu o gol e acabou dando mais espaço para o adversário.

Aos sete minutos, Pavel Kaderábek colocou a bola na cabeça de Christoph Baumgartner, que ampliou. Em vantagem, o Hoffenheim recuou e fechou a “casinha”. No entanto, acabou sendo surpreendido aos 31 minutos. Mitchell-Elijah Weiser cruzou e Amos Pieper foi no segundo andar e cabeceou para recolocar o Werder Bremen no jogo.

Nos minutos finais, o Werder Bremen se atirou ao ataque, mas não conseguiu evitar a derrota. Na última oportunidade, Maximilian Philipp mandou rente à trave.