Hellmann lamenta revés na Sul-Americana, mas exalta atuação do Santos na Argentina

Triste pela derrota, mas recompensado pelo desempenho. Esse foi o discurso do técnico Odair Hellmann ao término da partida em que o Santos foi derrotado pelo Newells Old Boys por 1 a 0, nesta terça-feira, pela Copa Sul-Americana. O treinador destacou a entrega e a organização da equipe e acredita numa evolução nos próximos compromissos.

“O sentimento é ruim pela derrota. Futebol é resultado. Mas o que eu tenho para falar para os torcedores do Santos é que o fizemos uma ótima partida com performance, organização e competição. Perdemos cinco chances claras de gol. Isso depois de ficar três dias sem treinar e de um jogo com muito comprometimento como foi a partida com o América.”

O treinador falou ainda o que a equipe precisa fazer para buscar essa efetividade e lembrou que, no Brasileiro, a equipe já foi castigada por não conseguir traduzir o bom desempenho em vitória ao final do confronto.

“Contra o Grêmio (na estreia do Brasileiro) fomos bem e perdemos. Precisamos juntar performance, desempenho e resultado. Aqui na Argentina tivemos o controle de todas as situações, mas no futebol o que conta é a bola que entrou”, comentou o técnico.

Ao fim da terceira rodada do Grupo E da Sul-Americana, o Santos ocupa a vice-liderança da chave com quatro pontos, cinco a menos que o Newells Old Boys, líder isolado da chave. A equipe santista volta a campo pelo torneio no dia 24 deste mês e tem um desafio fora de casa: enfrenta o Audax Italiano, no Chile.

“Temos que lutar até o fim e, enquanto tiver chances, vamos brigar pelo primeiro lugar da chave. Se continuarmos performando assim, acredito que a bola vai acabar entrando e não vamos sair tristes de um jogo como foi aqui na Argentina”, disse Hellmann.

No final de semana, a equipe da Vila Belmiro volta as suas atenções para a sequência do Campeonato Brasileiro. Em 11º lugar com quatro pontos, o Santos viaja até Belo Horizonte, onde enfrenta o Cruzeiro no sábado, atrás de sua segunda vitória na competição.