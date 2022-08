Hélio dos Anjos valoriza semana ‘livre’ para treinar Ponte e recuperar grupo

Passado o empate da Ponte Preta com o Novorizontino, na noite de quinta-feira, o técnico Hélio dos Anjos comemorou a “semana livre” para treinar a equipe de Campinas e recuperar o elenco. O time só volta a campo na quarta que vem, para enfrentar o Bahia, no estádio Moisés Lucarelli, pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

“Temos tempo para recuperar o grupo. Temos que prevalecer o mando de campo, essa nova onda que o torcedor está com a gente, casa cheia, participação efetiva”, afirma o treinador, que espera ter o apoio da torcida para emplacar a quinta vitória seguida como mandante na segundona.

O técnico também valorizou o ponto conquistado pela Ponte fora de casa. “Não fizemos um bom jogo em momento algum. Tivemos muita dificuldade e o primeiro tempo poderia ter decidido o jogo a favor do Novorizontino”, comenta.

“No segundo tempo competimos melhor, principalmente após os 15 minutos iniciais. Ganhamos o resultado na imposição, no equilíbrio de um time que, mesmo em um dia ruim, somou um ponto. Saímos felizes porque reagimos”, avalia Hélio dos Anjos.

Na 12ª colocação da Série B, com 33 pontos, a Ponte Preta não corre o risco de perder posição até o encerramento da 26ª rodada.