Hélio dos Anjos se preocupa com recuperação e projeta mudanças na Ponte Preta

A Ponte Preta venceu o Rio Claro por 3 a 1 e retomou a liderança da Série A2 do Campeonato Paulista, mas o técnico Hélio dos Anjos já pensa na próxima rodada. Com pouco tempo para recuperação e treinamento, o comandante demonstrou preocupação com a condição dos jogadores, principalmente com o zagueiro Artur e o lateral-esquerdo Júnior Tavares, e indicou que o time terá mudanças.

“Fiz pequenas mudanças para recuperar ainda mais jogadores. Vai ter mudança para sábado também, vou ter de segurar alguns jogadores. Artur e Júnior Tavares terminaram sentindo um pouco e precisamos ter atenção, pois o tempo de recuperação é pequeno”, lembrou.

Por outro lado, também poderá contar com retornos, pois está confiante na recuperação do zagueiro Fábio Sanches. Os atacantes Pablo Dyego e Everton também estão sendo monitorados de perto. “Tenho uma confiança grande sobre o Fábio para sábado. Nem tanto assim com Pablo Dyego e Everton, que estão em observação. Prefiro ver a reação deles para definir algo”, explicou.

Com a vitória, a Ponte Preta retomou a liderança, agora com 19 pontos. O time volta a campo no sábado, às 16h, quando recebe o Oeste, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.