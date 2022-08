Hélio dos Anjos promete Ponte Preta mais agressiva contra o Vasco

A boa campanha realizada pelo Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro não intimida a Ponte Preta, que promete adotar uma postura agressiva no jogo desta terça-feira. Os dois times se enfrentam a partir das 20h30, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), pela 23ª rodada.

“É buscar prevalecer o mando. Não temos medo. É jogo bom, a torcida está entusiasmada. Temos um time muito competitivo. O próximo jogo pede isso. Nós seremos muito agressivos, essa é a característica da Ponte. Só assim para dar sequência na nossa recuperação”, disse o técnico Hélio dos Anjos.

A campanha de recuperação da Ponte começou na reta final do primeiro turno. Nos últimos seis jogos, foram três vitórias, dois empates e apenas uma derrota. Os resultados tiraram o time da zona de rebaixamento da Série B e animaram o torcedor alvinegro.

Contra o Vasco, a Ponte manteve a promoção de ingressos das últimas partidas no Moisés Lucarelli e espera mais de dez mil pessoas nesta terça-feira para conseguir a terceira vitória seguida como mandante.

Sobre o time que Hélio dos Anjos vai escalar, a principal novidade deve ser o retorno de Lucca entre os titulares. Recuperado de uma lesão na virilha, o artilheiro entrou no segundo tempo do empate com o CRB, por 1 a 1, na última quinta-feira, para ganhar ritmo de jogo.

O treinador espera ter os retornos do lateral-direito Norberto e do atacante Leandro Barcia, que estavam em transição na semana passada. O zagueiro Thiago Lopes e o atacante Danilo Gomes, lesionados, continuam de fora.

Na 13ª colocação, com 26 pontos, a Ponte Preta quer a vitória sobre o Vasco para continuar distante da zona de rebaixamento. Hoje, a diferença é de seis pontos.