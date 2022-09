Hélio dos Anjos projeta evolução da Ponte fora de casa para brigar pelo acesso

A Ponte Preta emplacou a quinta vitória seguida no estádio Moisés Lucarelli na última quarta-feira, ao bater o Bahia por 2 a 0. No entanto, precisa melhorar seu desempenho como visitante se quiser brigar por algo a mais na Série B do Campeonato Brasileiro, na avaliação do técnico Hélio dos Anjos.

São apenas duas vitórias longe dos seus domínios, além de cinco empates e sete derrotas. A última vez que ganhou foi no dia 7 de julho, quando fez 1 a 0 no CSA, em Maceió. No sábado, a Ponte Preta visita a desesperada Chapecoense, na Arena Condá.

“Se a gente quiser algo mais, nós temos que ganhar fora de casa. Eu acredito muito no comportamento diante do Cruzeiro e do Sport aqui, mas nós precisamos vencer a Chapecoense fora de casa”, alertou o técnico Hélio dos Anjos, lembrando dos dois jogos seguidos que a Ponte vai ter como mandante depois de sábado.

O treinador não escondeu a empolgação com a boa atuação diante do Bahia. Na sua visão, a Ponte Preta só não apresenta melhor futebol do que o Cruzeiro entre os times que estão no G-4.

“Não é deixar a humildade de lado, não, mas, dos quatro times que estão hoje no G-4, nós jogamos melhor que três: melhor que Bahia, Grêmio e Vasco. Nós embolamos ainda mais o campeonato. Fazer o que fizemos contra Vasco e Bahia é sinal que podemos sonhar com coisas maiores”, afirmou o treinador.

A vitória sobre o Bahia colocou a Ponte Preta na 10ª colocação, com 36 pontos. A distância do G-4 é a mesma da zona de rebaixamento: oito. Faltam 11 rodadas para o fim da Série B.