Hélio dos Anjos cobra R$ 830 mil e Ponte Preta garante resolver nos ‘próximos dias’

Apesar de ter publicado a rescisão no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, a Ponte Preta ainda tem valores a acertar com o técnico Hélio dos Anjos. Nesta semana, o treinador entrou na Justiça para cobrar R$ 830 mil por conta do não pagamento do acordo feito após sua saída. Em nota, o clube admitiu que ainda tem saldo devedor e pediu mais uma semana para resolver.

“A Ponte pediu mais uma semana para saldar o compromisso com o treinador e a diretoria acredita que tudo estará resolvido nos próximos dias. 90% da rescisão do Hélio já havia sido paga e a do filho Guilherme foi quitada 100%”, explicou a Ponte Preta.

Em abril, Ponte Preta e Hélio dos Anjos fecharam um acordo de cerca de R$ 900 mil referentes a salários, 13º, premiação pelo acesso e título da Série A2 do Campeonato Paulista, entre outros. O técnico alega que recebeu apenas cerca de R$ 321 mil e cobrou o restante, cerca de R$ 578 mil, acrescido de multa de 30% (cerca de R$ 173 mil) e honorários advocatícios (cerca de R$ 75 mil).

Ao justificar a pendência, a Ponte Preta informou que priorizou pagamento de funcionários e que já tinha procurado os advogados de Hélio dos Anjos. “Foi preciso priorizar o pagamento de salários de funcionários, efetuado na quarta-feira, dia 7. Nesta pedida que está em negociação, foi incluído o valor da premiação pelo título da A2. A Ponte já tinha entrado em contato antecipado com os advogados do Hélio, mas não obteve retorno até sair essa decisão”, acrescentou.

Hélio dos Anjos chegou à Ponte Preta em 2022 e comandou o time em 65 jogos. Após título e acesso no estadual, ele iniciou a Série B, mas deixou o clube após divergências, pois queria mais reforços.

Sem conseguir embalar na Série B, a Ponte Preta soma 11 pontos, em 15º lugar, perto da zona de rebaixamento. O próximo compromisso do clube será diante do Sport, no domingo, às 11h, no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), pela 12ª rodada.

