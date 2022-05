Esporte Hélio dos Anjos admite incômodo com situação da Ponte Preta na Série B

A situação da Ponte Preta na Série B do Campeonato Brasileiro está incomodando o técnico Hélio dos Anjos. Sem vencer há quatro jogos, o time tem apenas nove pontos e corre o risco de terminar a nona rodada na zona de rebaixamento.

“Não estou satisfeito, não estou feliz, mas convicto de que tem um norte para a gente chegar lá”, disse o experiente treinador, prevendo melhora nas próximas rodadas.

Hélio dos Anjos prometeu ainda mais trabalho para tirar a Ponte Preta dessa situação delicada e saiu em defesa do elenco, que deve ser reforçado para a sequência do campeonato.

“A realidade está sendo disputar a parte de baixo, e a gente tem de trabalhar. Não vamos abrir mão do comprometimento e da organização. Não é por falta de organização que a Ponte está passando por isso”, garantiu.

A Ponte vai buscar a reabilitação na próxima terça-feira, em Recife (PE), contra o Sport, pela décima rodada. Hélio dos Anjos não vai poder contar com o zagueiro Thiago Lopes, suspenso, mas tem os retornos do volante Ramon e do atacante Danilo Gomes.