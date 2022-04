Esporte Heat volta aos trilhos, bate Bulls e se protege no topo; Warriors vencem Jazz

Após vencer o Boston Celtics, em jogo no qual se recuperou de uma série recorde de quatro derrotas, o Miami Heat venceu o Chicago Bulls por 127 a 109 na noite de sábado. Assim, deixou claro aos rivais que vai ser muito difícil tirá-lo do topo da Conferência Leste na última semana de temporada regular da NBA.

O triunfo foi o 50º da franquia da Flórida, derrotada apenas 28 vezes. Seguido na tabela pelo Milwaukee Bucks, em segundo (48-29) e pelo Boston Celtics, em terceiro (48-30), o Heat tem pela frente jogos contra Toronto Raptors, Charlotte Hornets, Atlanta Hawks e Orlando Magic.

Neste sábado, para vencer os Bulls, sextos colocados do Leste, a equipe de Miami contou com a força de Jimmy Butler, autor de 22 pontos na partida, além de Kyle Lowry e Tyler Herro, cada um com 19. “Tivemos uma pequena fase ruim, como muitos times passam em algum ponto da temporada”, disse Lowry sobre a série de derrotas vivida anteriormente. “Eu acho que foi uma oportunidade para arrumar as coisas e se comunicar melhor”, completou.

WARRIORS VENCEM – Outro time que vivia uma fase ruim nesta reta final de temporada, o Golden State Warriors venceu o Utah Jazz por 111 a 107, após derrotas para Hawks, Wizards, Grizzlies e Suns, e tranquilizou os torcedores. No momento, a franquia californiana ocupa a terceira colocação do Oeste, duas posição acima do Jazz, quinto colocado.

Os Warriors chegaram a estar perdendo por 16 pontos de diferença no último quarto, mas Klay Thompson e seus 38 pontos ajudaram a reverter a situação. Jordan Poole, autor de outros 31, também se destacou. Os últimos jogos da equipe na temporada regular, na missão de confirmar a terceira posição do Oeste, serão contra Kings, Lakers, Spurs e Pelicans.

EMBIID E DURANT BRILHAM – A rodada de sábado rendeu boas atuações individuais de nomes consagrados. Na abertura do dia, Joel Embiid protagonizou um double-double de 29 pontos e 14 rebotes na vitória por 144 a 114 do Philadelphia 76ers sobre o Charlotte Hornets. O resultado deixou a equipe da Pensilvânia em quarto lugar na Conferência Leste, ainda com chances de ganhar posições. Os Hornets são os nonos, posição que leva ao play-in.

A grande atuação da noite, contudo, foi de Kevin Durant, que marcou 55 pontos para o Brooklyn Nets contra o Atlanta Hawks, a maior pontuação de sua carreira, mas não impediu uma derrota por 122 a 115. Trae Young, com 36 pontos e dez assistências, comandou os Hawks, oitavos colocados do Leste, acima dos Nets, ocupantes do décimo lugar.

Veja os resultados de sábado:

Philadelphia 76ers 144 x 114 Charlotte Hornets

New York Knicks 101 x 119 Cleveland Cavaliers

Atlanta Hawks 122 x 115 Brooklyn Nets

Chicago Bulls 109 x 127 Miami Heat

Golden State Warriors 111 x 107 Utah Jazz