Heat faz grande quarto período, ofusca 41 pontos de Jokic e empata a série final da NBA

O Denver Nuggets viu sua sequência de sete vitórias e a invencibilidade caseira nos playoffs da NBA chegar ao fim neste domingo, na Ball Arena, no Colorado. Depois de abrir 15 pontos de vantagem na partida e chegar aos últimos 12 minutos com oito na frente, viu o Miami Heat fazer um grande quarto período e empatar a série final em 1 a 1 ao anotar 111 a 108.

Com excelente jogo coletivo na parte final, o Miami fez 36 a 25 no quarto decisivo, ofuscando os 41 pontos do astro Nikola Jokic. O armador Gabe Vincent foi o cestinha do Heat, com 23 pontos. Jimmy Butler anotou 21, assim como Adebayo, e deu 9 assistências. O próximo encontro ocorre na quarta-feira, agora na Kaseya Center, em Miami.

Disposto a se redimir da primeira partida da decisão, na qual foi completamente dominado e errou em muitos quesitos básicos, sem conseguir acertar bolas de três por exemplo, o Miami Heat iniciou muito bem o jogo deste domingo. Strus foi logo abrindo o placar com uma cesta do perímetro. Apenas no primeiro quarto foram quatro do jogador. Mesmo com Nikola Jokic com a pontaria em dia, o Heat abriu boa vantagem de 21 a 10, depois 26 a 19, podendo dar descanso a seus astros por alguns minutos.

O regular Denver não perdeu a concentração e, aos poucos, reagiu, fechando o primeiro período somente três pontos atrás: 26 a 23 para os visitantes. Podia até empatar, mas Jamal Murray errou o último arremesso, de três, para lamento da torcida.

Murray não definiu o empate, mas voltou aceso no segundo período. Os Nuggets viraram rápido, com 27 a 26. E o jogador, zerado no primeiro período, anotou oito pontos para ajudar os donos da casa a não apenas assumirem o comando da partida, como abrir 15 pontos de frente, com 50 a 35.

Em um jogo de altos e baixos de ambos os lados, o Miami que parecia entregue no quarto acordou no fim e foi para o vestiário “vivo”, com apenas 57 a 51 contra graças ao bom aproveitamento da linha de três nos minutos finais.

A reação da reta final do primeiro tempo seguiu no começo do terceiro quarto, com Adebayo empatando em 66 após dois lances livres por falta intencional de Jokic. A falta de pontaria do astro Jimmy Butler, porém, castigava o Heat. O jogador perdeu três ataques consecutivos, que poderiam recolocar o time da Flórida no comando do placar. Tinha apenas quatro acertos em 12 arremessos e viu novamente o Denver abrir cinco

Erik Spoelstra pediu tempo para acalmar sua estrela, ciente que necessitava de Butler para empatar a série. Mas a noite parecia não ser do camisa 22, que seguiu falhando. Para piorar, Jokic cresceu no fim do terceiro quarto, anotando sete pontos seguidos e subindo para 31, deixando o time com sossegado 83 a 75.

Mas o Miami não chegou à decisão por acaso. Com sete pontos seguidos de Robinson, a vantagem caiu para 85 a 83, obrigando o Denver a parar a partida. A equipe da casa falhou novamente, Vincent virou com nova bola de três e Robinson ampliou para 88 a 85, obrigando o irritado Michael Malone a queimar novo tempo.

Com seis pontos seguidos de Butler, o Miami abriu 98 a 91. Os jogadores do Denver, assustados, buscavam somente Jokic. Enquanto o Heat apostava no elenco, os companheiros do sérvio se escondiam na partida. Restando menos de cinco minutos, Adebayo colocou 11 de frente, igualando a vantagem do quarto inicial.

A vantagem que parecia decisiva foi pulverizada com duas cestas de três de Murray. O jogo entrou no minuto final com 109 a 106. O Denver ainda teve a jogada final para empatar, com 111 a 108, mas desta vez a bola do perímetro de Murray não caiu.