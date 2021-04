Heat faz grande jogo fora de casa e derrota Blazers; Spurs vencem duelo do Texas

Atual vice-campeão da NBA, o Miami Heat visitou o Portland Trail Blazers no ginásio Moda Center, em Portland, na rodada de domingo da temporada regular, e conseguiu uma importante vitória por 107 a 98. O time da casa dominou o primeiro período, quando o visitante estava “sonolento”, mas a partir do segundo quarto o time da Flórida acordou, conseguiu a virada e venceu o adversário com autoridade.

O grande destaque individual do Heat foi o pivô Bam Adebayo, que terminou a partida com 22 pontos, três rebotes e duas assistências. Astro do time, Jimmy Butler anotou 20 pontos, com quatro rebotes e cinco assistências. Kendrick Nunn apareceu um pouco atrás com 15 pontos, três rebotes e quatro assistências. Mas o que realmente chamou atenção foi a atuação coletiva da equipe, que teve cinco jogadores com mais de 10 pontos.

Pelo lado dos Blazers, C.J. McCollum e o recém contratado Norman Powell foram os que mais apareceram e comandaram a equipe em jogo atípico no qual Damian Lillard não brilhou. Os dois primeiros marcaram 17 pontos cada. Já o astro anotou apenas 12 pontos, com um rebote e três assistências.

O resultado positivo deixa o Heat em sexto lugar na Conferência Leste com 27 vitórias e 25 derrotas. Os Blazers também estão em sexto, mas no Oeste.

Em Dallas, o San Antonio Spurs finalmente voltou a vencer após sete derrotas seguidas. No duelo do Texas, o time de San Antonio superou o Dallas Mavericks em uma vitória sofrida, decidida na última bola por DeMar DeRozan, quando o cronômetro marcava cinco milésimos para o final. O placar foi 119 a 117.

Os Spurs se destacaram por seu jogo coletivo, mas alguns nomes se destacaram. Com 33 pontos, oito assistências e cinco rebotes, DeRozan foi o cestinha da partida. Dejounte Murray também foi fundamental conseguindo 25 pontos, cinco rebotes e cinco assistências, fora os quatro roubos de bola.

Já os Mavericks dependeram muito de seus astros, que fizeram boas exibições. Kristaps Porzingis foi o principal destaque da equipe com 31 pontos, 15 rebotes e dois tocos. Para o esloveno Luka Doncic foi mais uma partida com seus números habituais: 29 pontos e sete assistências. Porém, o aproveitamento nas bolas de três foi atípico – só acertou 25% das tentativas.

Confira a rodada de domingo da NBA:

Charlotte Hornets 101 x 105 Atlanta Hawks

Denver Nuggets 87 x 105 Boston Celtics

Cleveland Cavaliers 109 x 116 New Orleans Pelicans

Orlando Magic 87 x 124 Milwaukee Bucks

New York Knicks 102 x 96 Toronto Raptors

Dallas Mavericks 117 x 119 San Antonio Spurs

Memphis Grizzlies 125 x 132 Indiana Pacers

Minnesota Timberwolves 121 x 117 Chicago Bulls

Los Angeles Clippers 131 x 124 Detroit Pistons

Portland Trail Blazers 98 x 107 Miami Heat

Confira a rodada de segunda-feira da NBA:

New York Knicks x Los Angeles Lakers

Dallas Mavericks x Philadelphia 76ers

Orlando Magic x San Antonio Spurs

Minnesota Timberwolves x Brooklyn Nets

Memphis Grizzlies x Chicago Bulls

New Orleans Pelicans x Sacramento Kings

Utah Jazz x Washington Wizards

Golden State Warriors x Denver Nuggets

Phoenix Suns x Houston Rockets