Hawks derrubam série invicta dos Celtics na NBA; Nuggets vencem e embalam na temporada

Forte candidato ao título da NBA, o Boston Celtics sofreu uma inesperada derrota na noite desta segunda-feira. O dono da melhor campanha da temporada até agora foi batido pelo Atlanta Hawks por 120 a 118, vendo encerrar sua série invicta de nove jogos, uma das maiores do campeonato.

Os Celtics vinham dividindo com o Houston Rockets o status de maior invencibilidade, com nove vitórias consecutivas. O time de Houston segue com esta marca. Já a equipe de Boston tentará reagir a partir da próxima partida, ainda que não tenha perdido sua condição de líder da Conferência Leste e dono da melhor campanha da NBA no momento – e já está garantido nos playoffs.

Favorito, apesar de jogar fora de casa, o time de Boston começou melhor e terminou o primeiro tempo com uma vantagem de 20 pontos no placar. No entanto, caiu de produção a partir do terceiro quarto e permitiu a dura virada no marcador. Jayson Tatum até se saiu bem, com 37 pontos e oito rebotes.

Mas o desempenho do astro foi ofuscado pela performance do trio formado por De’Andre Hunter (24 pontos e sete rebotes), Bogdan Bogdanovic (22 pontos) e Dejounte Murray (19 pontos e 15 assistências). “Tiramos o pé do acelerador no segundo tempo e eles aproveitaram para jogar em grande ritmo. É uma dura pílula para ser engolida”, admitiu Tatum.

Exibindo grande campanha, os Celtics apresentam retrospecto de 57 vitórias e 15 derrotas. Em situação complicada, os Hawks aparecem somente na 10ª colocação da Conferência Leste, com 32/39, ainda sonhando com uma vaga nos playoffs. No momento, o time está dentro da zona de classificação para o play-in, a repescagem que dá vaga nos playoffs.

Se o líder do Leste vacilou, o primeiro colocado da Conferência Oeste confirmou o favoritismo dentro de casa. Atual campeão, o Denver Nuggets superou o Memphis Grizzlies por 128 a 103, ganhando embalo às vésperas do mata-mata da competição. Já são quatro vitórias consecutivas. Desde o fim de semana do All-Star Game, os Nuggets venceram 15 de suas últimas 17 partidas.

O triunfo desta segunda foi valorizado pelo time por causa dos desfalques de Jamal Murray e Aaron Gordon. Nikola Jokic chamou a responsabilidade para si e comandou os anfitriões com seus 29 pontos, 11 rebotes e oito assistências. Pelos Grizzlies, o reserva Lamar Stevens foi o maior pontuador, com 19 acertos, sendo seguido por Scotty Pippen Jr., com 17.

Cada vez mais sólido na liderança do Oeste, os Nuggets somam 51 vitórias e 21 derrotas. O time de Memphis vive situação oposta, no 13º posto da mesma tabela, com 24/48, já sem chances de avançar aos playoffs.

Confira os resultados da noite desta segunda-feira:

Cleveland Cavaliers 115 x 92 Charlotte Hornets

Atlanta Hawks 120 x 118 Boston Celtics

Toronto Raptors 88 x 96 Brooklyn Nets

New York Knicks 124 x 99 Detroit Pistons

San Antonio Spurs 104 x 102 Phoenix Suns

Houston Rockets 110 x 92 Portland Trail Blazers

Chicago Bulls 105 x 107 Washington Wizards

Utah Jazz 105 x 115 Dallas Mavericks

Denver Nuggets 128 x 103 Memphis Grizzlies

Sacramento Kings 108 x 96 Philadelphia 76ers

Los Angeles Clippers 116 x 133 Indiana Pacers

Acompanhe os jogos desta terça-feira:

Miami Heat x Golden State Warriors

Milwaukee Bucks x Los Angeles Lakers

New Orleans Pelicans x Oklahoma City Thunder

Sacramento Kings x Dallas Mavericks