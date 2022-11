Havan vai deixar de patrocinar clubes de futebol

Segundo a Havan, a decisão foi tomada "por conta do momento econômico e político que o Brasil vive"

A varejista Havan, do empresário Luciano Hang, anunciou que não renovará para a temporada de 2023 os patrocínios que hoje mantém aos clubes Flamengo (Rio de Janeiro), Brusque (Santa Catarina) e Athletico Paranaense e Cascavel, ambos do Paraná. Os contratos vão até 31 de dezembro deste ano.

Segundo a Havan, a decisão foi tomada “por conta do momento econômico e político que o Brasil vive”. Luciano Hang é apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL), derrotado nas urnas no segundo turno das eleições presidenciais por Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em nota, a empresa afirmou que está revendo todos os seus investimentos para o próximo ano e agradeceu “a confiança e parceria construída durante todo o período junto às diretorias, atletas e torcidas dos times patrocinados”.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.