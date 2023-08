Harry Kane é apresentado oficialmente no Bayern: ‘Quero brigar por títulos todos os anos’

Harry Kane foi oficialmente apresentado como novo camisa 9 do Bayern de Munique neste domingo, em entrevista coletiva realizada na Allianz Arena. O atacante inglês chega como a maior contratação da história do clube alemão e desembarca em Munique com a expectativa de disputar a Liga dos Campeões frequentemente e brigar por títulos, depois de 19 anos no Tottenham sem nenhuma taça.

“Sempre quis me desenvolver mais e atingir meus limites. Quero jogar na Liga dos Campeões e brigar pelos títulos todos os anos. É por isso que vim para o Bayern, é um dos maiores clubes do mundo, que me dá a oportunidade para isso. Ficou claro que seria uma decisão difícil. Estive no Tottenham por 19 anos, o clube faz parte do meu coração. Eu senti que agora é a hora certa.”

Com 30 anos, Kane é reconhecido como goleador e coleciona três chuteiras de ouro no Campeonato Inglês e foi artilheiro da Copa do Mundo de 2018 com a Inglaterra. Com o Tottenham, foram 435 jogos disputados e 280 gols marcados – destaque para a campanha do vice-campeonato da Liga dos Campeões em 2019, com o técnico Mauricio Pochettino.

Apesar da expectativa, Harry Kane estreou com derrota no último sábado: ele entrou em campo no segundo tempo na derrota por 3 a 0 para o RB Leipzig na final da Supercopa da Alemanha. Mesmo com o resultado, o jogador saudou a torcida, recebeu aplausos e teve seu nome cantado pela arquibancada da Allianz Arena.

“Foi fantástico para mim e para minha família ouvir aquela recepção, principalmente ver os torcedores gritando meu nome no jogo de ontem. Obrigado a todos os fãs e ao Bayern por esta recepção impressionante. Estou feliz por estar aqui e quero começar a trabalhar.”

O atacante assinou contrato até junho de 2027 com o Bayern e chega em Munique com o peso de ser a contratação mais cara da história do clube, podendo chegar a 120 milhões de euros.

“Eu sinto a responsabilidade, é muito dinheiro. Vou tentar pagar de volta. Darei o meu melhor em campo. Bayern pagou esse valor para celebrar grandes sucessos, e eu quero isso também”, afirmou Kane, que completou: “Meu objetivo é ganhar todos os títulos pelos quais disputamos. Essa também é a expectativa do Bayern. Estou tentando ajudar a tornar isso possível. Mas não temos nada garantido.”