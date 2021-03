Harden brilha e Nets derrotam Blazers fora de casa; Lakers perdem a 3ª seguida

O Brooklyn Nets derrotou o Portland Trail Blazers por 116 a 112, fora de casa, pela rodada de terça-feira da NBA, em mais uma excelente partida de James Harden, combinada com dominância no garrafão. O armador terminou a partida com 25 pontos, 17 assistências, seis rebotes e dois roubos de bola para comandar o 30.º triunfo em 44 jogos do time de Nova York na temporada regular.

Além do “Barba”, que obteve um “double-double” (dois dígitos em dois fundamentos), outros que se destacaram pelos Nets foram Jeff Green (20 pontos), Joe Harris (17 pontos e 50% de aproveitamento da linha dos três pontos) e Nicolas Claxton (16 pontos e nove rebotes).

Já pelo lado dos Blazers, os destaques foram o armador Damian Lillard (22 pontos e nove assistências), Enes Kanter (19 pontos e 19 rebotes) e Carmelo Anthony (15 pontos). A grande diferença na partida foi a eficiência dos Nets dentro do garrafão – anotou 64 pontos contra 28 dos mandantes.

Quem segue em má fase é o Los Angeles Lakers. O New Orleans Pelicans “passou o trator” para cima dos atuais campeões da NBA e venceu por 128 a 111, no ginásio Smoothie King Center, em New Orleans. O time da Califórnia mais uma vez sentiu a falta de LeBron James e Anthony Davis e foram presas fáceis, acumulando a terceira derrota consecutiva na temporada.

O grande nome da partida foi Brandon Ingram. O ala fez jus à “lei do ex” e anotou 36 pontos, além de quatro assistências e três rebotes contra a sua antiga equipe. Zion Williamson também não decepcionou e marcou 27 pontos, com nove rebotes e cinco assistências.

Os Lakers também tiveram muitos jogadores que passaram da marca dos 10 pontos, mas sem suas estrelas faltou um protagonista para a equipe. O pivô Montrezl Harrell foi o maior pontuador para a franquia de Los Angeles, com 18 pontos e mais seis rebotes.

Na Flórida, vivendo momentos distintos, Miami Heat e Phoenix Suns mediram forças na American Airlines Arena, em Miami. Melhor para a franquia do Arizona, que controlou o jogo com muita autoridade e venceu por 110 a 100, proporcionando o quarto revés consecutivo do time da casa.

Com 23 pontos e cinco rebotes, Devin Booker foi o destaque da equipe vencedora. Ênfase ainda para o “double-double” do pivô Deandre Ayton, que fechou a partifa com 17 pontos, 16 rebotes e três tocos. Discreto, o astro Chris Paul não precisou mostrar todo o seu potencial e fez oito pontos e distribuiu nove assistências.

Confira a rodada de terça-feira da NBA:

Orlando Magic 99 x 110 Denver Nuggets

New York Knicks 131 x 113 Washington Wizards

New Orleans Pelicans 128 x 111 Los Angeles Lakers

Miami Heat 100 x 110 Phoenix Suns

Golden State Warriors 98 x 108 Philadelphia 76ers

Portland Trail Blazers 112 x 116 Brooklyn Nets

