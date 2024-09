Hansi Flick aposta em Iñaki para ocupar vaga de Ter Stegen no Barcelona: ‘Treina duro’

O técnico Hansi Flick usou a entrevista coletiva desta terça-feira para externar a sua confiança no goleiro Iñaki Peña, alçado à condição de titular do Barcelona, após a grave contusão de Ter Stegen, que pode ficar até oito meses parado.

“Em primeiro lugar, tenho de dizer que o Iñaki está bem nos treinos e já esteve bem na pré-temporada. Treina duro. É sempre difícil para um goleiro que não é titular poder jogar na sua vez. Discutiremos o que precisa ser feito”, afirmou o treinador.

Líder isolado do Campeonato Espanhol com 18 pontos em seis rodadas, Flick tem a responsabilidade de manter esse aproveitamento para seguir seu trabalho com tranquilidade. Sobre a necessidade de trazer um nome de peso para a vaga do experiente Ter Stegen, o comandante prefere aguardar os próximos jogos do novo titular.

“Não posso responder a essa pergunta. Temos que avaliar as diferentes opções, mas não sentimos pressão. Veremos como os eventos progridem. Vou falar com o Deco (diretor de futebol) e veremos que decisão tomaremos”, afirmou.

Dono do melhor ataque do campeonato com 22 gols, Flick comentou sobre a boa fase do seu sistema ofensivo. “O Lewandowski tem seis gols no campeonato porque o nosso estilo de jogo o favorece. Ele precisa de gente ao seu redor. O Raphinha também vem jogando muito bem e o ambiente no vestiário é o melhor possível”, comentou.

Por fim, ele ainda foi questionado sobre Lamine Yamal poder ser considerado o melhor jogador do mundo apesar da idade. “Já vimos o que o Lamine vem fazendo na temporada. Qualidade não tem a ver com idade. Ele vem fazendo coisas incríveis. Se é o melhor (do mundo)? Poderia ser”.