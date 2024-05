Hamilton surpreende e lidera 1º treino livre do GP de Mônaco de Fórmula 1

Nem Red Bull e nem McLaren. O melhor tempo da sessão que abriu o 70º GP de Mônaco de Fórmula 1 foi de Lewis Hamilton, da Mercedes, nesta sexta-feira, no badalado circuito de rua de Montecarlo. Oscar Piastri, da McLaren, e George Russell, também da Mercedes, vieram logo atrás do heptacampeão mundial.

O primeiro treino livre do fim de semana foi discreto, ao menos na pista, sem maiores sobressaltos. Apenas uma bandeira vermelha interrompeu rapidamente a sessão após leve choque de Guanyu Zhou, da Kick Sauber. Uma leve garoa caiu sobre o circuito nos minutos finais da sessão, marcada ainda por homenagens a Ayrton Senna no pintura dos carros da McLaren e em capacetes dos pilotos.

Hamilton surpreendeu ao anotar o melhor tempo do treino, com 1min12s169. Piastri, confirmando o bom momento da McLaren na temporada, veio logo em seguida, com 1min12s198. Russell anotou o terceiro melhor tempo, com 1min12s295, seguido de perto por outro piloto da McLaren. Lando Norris registrou a quarta melhor marca: 1min12s396.

Todos contaram com pneus macios, os mais velozes à disposição das equipes, nesta primeira sessão. Bem diferente dos carros da Red Bull. Max Verstappen e Sergio Pérez não entraram nem no Top 10. O holandês foi o 11º mais veloz, enquanto o mexicano anotou o 12º tempo. Há, portanto, expectativa sobre como estará o ritmo da Red Bull com os compostos macios.

Outra surpresa do treino foi protagonizada por Charles Leclerc. O piloto da casa liderou boa parte do treino, com sua Ferrari, para alegria da torcida local. No entanto, ele não conseguiu acompanhar os carros da Mercedes e da McLaren quanto a maior parte do grid passou a usar os pneus macios.

Os pilotos voltam para a pista de rua de Mônaco às 12h desta sexta-feira para o segundo treino livre do fim de semana. No sábado, a terceira sessão livre está marcada para as 7h30 e o treino classificatório será às 11 horas. No domingo, a largada está agendada para as 10h.

Confira o resultado final do 1º treino livre do GP de Mônaco:

1º – Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min12s169

2º – Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min12s198

3º – George Russell (ING/Mercedes), 1min12s295

4º – Lando Norris (ING/McLaren), 1min12s396

5º – Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min12s397

6º – Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min12s775

7º – Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min12s789

8º – Yuki Tsunoda (JAP/RB), 1min12s875

9º – Daniel Ricciardo (AUS/RB), 1min12s901

10º – Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), 1min12s954

11º – Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min12s984

12º – Sergio Pérez (MEX/Red Bull), 1min13s229

13º – Valtteri Bottas (FIN/Kick Sauber), 1min13s248

14º – Kevin Magnussen (DIN/Haas), 1min13s390

15º – Alexander Albon (TAI/Williams), 1min13s425

16º – Nico Hülkenberg (ALE/Haas), 1min13s576

17º – Logan Sargeant (EUA/Williams), 1min14s150

18º – Esteban Ocon (FRA/Alpine), 1min14s159

19º – Guanyu Zhou (CHN/Kick Sauber), 1min14s570

20º – Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min15s574