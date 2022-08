Hamilton se vê em condições de atingir 400 corridas na F-1: ‘Tenho combustível’

Depois de Lewis Hamilton participar de sua 300ª corrida na Fórmula 1, em julho, no GP da França, o penúltimo antes da atual pausa nas disputas da modalidade, o diretor executivo da Mercedes, Toto Wolff, falou que esperava ver o piloto alcançar a marca de 400 provas iniciadas. Atualmente com 301 GPs na carreira, o britânico de 37 anos acredita que tem condições de atingir o número, embora prefira não pensar muito sobre o futuro no momento.

“São muitas corridas! Primeiramente, eu me sinto grato por chegar a este ponto, mas ainda me sinto fresco e sinto que tenho muito combustível no tanque . Então, estou aproveitando o que tenho feito. Estou muito, muito orgulhoso. aproveitou todo dia chegar para trabalhar com um grupo incrível de pessoas. Também estão curtindo trabalhar com o esporte mais do que nunca”, comentou o heptacampeão ao site oficial da Fórmula 1.

Até hoje, nenhum piloto atingiu o número de 400 grandes prêmios. No “clube dos 300”, Hamilton tem a companhia do compatriota Jenson Button, do alemão Michael Schumacher, do brasileiro Rubens Barrichello, do espanhol Fernando Alonso e do finlandês Kimi Raikkonen. O único ainda competindo é Alonso, que já iniciou 346 corridas e, mesmo com 42 anos, tem contrato com a Aston Martin até 2024.

Depois de um início bastante ruim na atual temporada, Lewis Hamilton contou com melhorias em sua Mercedes para evoluir e conseguiu se colocar no pódio das últimas cinco corridas, embora não tenha sido o primeiro em nenhuma delas. No Mundial de Pilotos, é o sexto colocado, com 146 pontos.

“O início do ano não foi horrível, porque sempre pode haver coisa pior, mas apenas em termos de eu diria que do ponto de vista de um piloto, entender este carro foi tão confuso”, disse o britânico. “Estávamos tentando tantas coisas diferentes, estávamos tentando avançar, mas não havia confiança na máquina, principalmente na traseira. E isso realmente nos limitou um pouco. Agora estamos em uma posição em que estamos começando a entender o carro um pouco mais,, concluiu.

Quase um mês após o GP da Hungria, no qual Hamilton foi o segundo, a Fórmula 1 será retomada neste final de semana, com a realização do GP da Bélgica no domingo, dia 28.