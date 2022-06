Hamilton receberá título de cidadão honorário brasileiro da Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira uma resolução que concede o título de cidadão honorário a Lewis Hamilton. A proposta tem como autor André Figueiredo (PDT-CE), que entre as justificativas para a honraria citou a homenagem feita pelo heptacampeão de Fórmula 1 a Ayrton Senna, em 2021, no GP de São Paulo.

“Acreditamos que o esporte e a celebração das vitórias nacionais, bem como as homenagens a nossos campeões, poderão nos ajudar a resgatar nossa bandeira como símbolo de união nacional”, argumentou Figueiredo.

Relator da proposta, o deputado Jhonatan de Jesus (Republicanos-RR) disse em seu parecer que o piloto da Mercedes tem relação “profunda e emocionalmente forte” com o Brasil, ressaltando ainda a quantidade de fãs que o britânico possui no País. O parlamentar destacou ainda a relevância do competidor ao se posicionar em assuntos importantes, como pautas do movimento negro e dos direitos humanos.

Todos os partidos votaram a favor, com exceção o Novo. O deputado Tiago Mitraud, membro da sigla, concordou com as justificativas apresentadas no plenário, mas disse que a Casa deveria ter outras prioridades. Por se tratar de uma resolução, e não de um projeto, não há necessidade do texto ir ao Senado. O título deverá ser entregue em sessão solene na Câmara, ainda sem data marcada.

“Não acredito que devemos passar a conceder títulos de cidadão honorário a esses atletas e personalidades, ainda mais em um contexto em que acredito que o recurso que a sociedade investe nesse Congresso deveria estar sendo investido em projetos que vão mudar a vida do brasileiro”, alegou.

Lewis Hamilton nunca escondeu o carinho pelo Brasil. O piloto já disse várias vezes ter Ayrton Senna como o seu maior ídolo na Fórmula 1, chegando a repetir o gesto do brasileiro no ano passado, em Interlagos, ao dar uma volta no autódromo com a bandeira verde-amarela após a vitória. Na ocasião, ele também usou um capacete com as cores do Brasil.