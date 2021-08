Hamilton faz pole e comanda dobradinha da Mercedes na Hungria; Verstappen em 3º

De uma maneira que pode gerar polêmica, o inglês Lewis Hamilton conquistou neste sábado a pole para o GP da Hungria de Fórmula 1, a 11.ª etapa da temporada 2021. Logo em sua primeira tentativa de volta rápida, o heptacampeão mundial cravou 1min15s419 com sua Mercedes e garantiu o tempo que lhe valeria a primeira colocação no grid de largada. Depois, no circuito de Hungaroring, andou mais lento, em tática adotada pela equipe alemã, desde a saída do pit-lane, e segurou o holandês Max Verstappen, seu rival direto na luta pelo título.

Líder do campeonato, o piloto da Red Bull ficou com a terceira posição no grid de largada. Fez 1min15s840 em sua volta mais rápida, na última tentativa, mas ficou atrás também do outro carro da Mercedes, do finlandês Valtteri Bottas, que conseguiu 1min15s734. Terá ao seu lado, na segunda fila, o companheiro de equipe, o mexicano Sergio Perez, que cravou 1min16s421.

No Q3, na definição da pole, Hamilton, Bottas e Verstappen saíram dos boxes quase ao mesmo tempo para a primeira volta rápida. O holandês chegou a ficar na ponta com 1min15s984. Depois, o finlandês o superou, enquanto que o inglês brilhou com uma volta espetacular e bateu o colega de equipe em 0s250 para cravar a pole provisória em 1min15s419. A vantagem de Hamilton para Verstappen foi de 0s565, bem difícil de ser alcançada.

O piloto da Red Bull reclamou da “enorme falta de aderência” com o jogo de pneus depois que voltou aos boxes da equipe. Havia tempo ainda para uma última volta rápida e a definição do grid do GP da Hungria. Bottas puxou a fila, enquanto que Hamilton marcou o rival e saiu lentamente à frente de Verstappen no pit-lane com dois minutos para o fim da sessão.

Os dois andaram muito próximos antes da volta decisiva de cada um. Deu até a impressão de que Hamilton e Verstappen não conseguiriam abrir o cronômetro, mas passaram antes da bandeirada. Só Perez não teve a mesma sorte e ficou sem abrir a sua volta. No fim das contas, o inglês manteve seu tempo, enquanto que o holandês melhorou só um pouco, mas não o bastante sequer para ganhar a segunda posição. Lewis comemorou a pole na Hungria, mas não escapou das vaias do público nas arquibancadas do circuito magiar.

Depois da classificação, Hamilton e Verstappen se cumprimentaram rapidamente no pit-lane. O inglês, vaiado e aplaudido pelo público nas arquibancadas, conquistou a sua 101.ª pole na Fórmula 1, a oitava na Hungria. E se vencer neste domingo, a partir das 10 horas (de Brasília), vai alcançar o seu 100.º triunfo na categoria 1 e o nono no circuito de Hungaroring.

O francês Pierre Gasly, com a AlphaTauri, vai largar em quinto lugar, lado a lado com a McLaren do britânico Lando Norris. O monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, partirá da sétima posição, ao lado da Alpine do também francês Esteban Ocon. A quinta fila do grid será com os veteranos Fernando Alonso, da Alpine, e Sebastian Vettel, da Aston Martin.

Confira o grid de largada do GP da Hungria:

1.º – Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) – 1min15s419

2.º – Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) – 1min15s734

3.º – Max Verstappen (HOL/Red Bull) – 1min15s840

4.º – Sergio Pérez (MEX/Red Bull) – 1min16s421

5.º – Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri) – 1min16s483

6.º – Lando Norris (GBR/McLaren) – 1min16s489

7.º – Charles Leclerc (MON/Ferrari) – 1min16s496

8.º – Esteban Ocon (FRA/Alpine) – 1min16s653

9.º – Fernando Alonso (ESP/Alpine) – 1min16s715

10.º – Sebastian Vettel (ALE/Aston Martin) – 1min16s750

———————-

11.º – Daniel Ricciardo (AUS/McLaren) – 1min16s871

12.º – Lance Stroll (CAN/Aston Martin) – 1min16s893

13.º – Kimi Raikkonen (FIN/Alfa Romeo) – 1min17s564

14.º – Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo) – 1min17s583

15.º – Carlos Sainz (ESP/Ferrari) – sem tempo

———————-

16.º – Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri) – 1min17s919

17.º – George Russell (GBR/Williams) – 1min17s944

18.º – Nicholas Latifi (CAN/Williams) – 1min18s036

19.º – Nikita Mazepin(RUS/Haas) – 1min18s922

20.º – Mick Schumacher (ALE/Haas) – sem tempo