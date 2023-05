Hamilton e chefe da Ferrari desmentem especulação sobre contratação do piloto inglês

Após uma semana livre no calendário com o cancelamento do GP da Emilia-Romagna por conta da enchente e das fortes chuvas na região, a Ferrari e o piloto Lewis Hamilton vieram a público nesta quinta-feira para desmentir rumores sobre uma possível transferência do inglês para a equipe italiana.

“Naturalmente, quando estamos negociando um novo contrato, sempre haverá especulações”, afirmou o heptacampeão mundial. “A não ser que vocês escutem de mim, será apenas isso (rumores).” O vínculo de Hamilton com a Mercedes se encerra neste ano, mas o piloto garante que está discutindo com Toto Wolff, chefe da equipe, a renovação do seu vínculo.

“Estamos trabalhando nos bastidores com Toto nos bastidores, próximos de finalizar os detalhes do contrato”, assegurou o inglês. “Tenho um time focado nisso, para que eu tenha apenas que fazer meu trabalho. Eu lembro que, quando negociava sozinho, era muito estressante.”

Nesta semana, o tabloide inglês Daily Mail afirmou que a equipe havia oferecido cerca de R$ 250 milhões para contar com o piloto na próxima temporada. Chefe da Ferrari, Frederic Vasseur garantiu que as informações não passam de rumores. “Vocês sabem que nessa parte da temporada, teremos uma história diferente a cada semana. E não estamos fazendo nenhuma oferta para Lewis Hamilton. Não fizemos isso”, afirmou.

“Como piada, eu diria há duas semanas vocês estavam mandando (Carlos) Sainz para a Audi, semana passada era Leclerc para a Mercedes. Agora estou sozinho”, brincou Vasseur. Os contratos dos pilotos com a escuderia se encerram em 2024. Caso fosse contar com Hamilton, um deles deveria deixar a equipe. “Neste momento, o mais importante é focar no desempenho da equipe e no desenvolvimento do nosso carro.”

Por outro lado, o chefe da Ferrari não poupou elogios ao piloto britânico e disse que qualquer equipe do grid gostaria de contar com ele. “Nós não discutimos (sobre sua contratação). Eu acredito que toda equipe do grid gostaria de ter Hamilton em algum momento. Seria bobagem se eu negasse esse fato”, afirmou Vasseur.

“Há 20 anos que eu converso com Hamilton todo fim de semana. Não quero deixar de fazer isto só porque vocês (imprensa) estão em cima de mim”, afirmou Vasseur.