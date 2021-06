Hamilton dá o troco em Verstappen e lidera o 3º treino livre para GP da Estíria

O inglês Lewis Hamilton resolveu “mostrar” para o líder da temporada, Max Verstappen, que está forte para a disputa do GP da Estíria de Fórmula 1, na Áustria, casa da equipe do rival. Após o domínio do piloto da Red Bull Racing, na sexta-feira, o heptacampeão da Mercedes deu o troco neste sábado, no terceiro treino livre.

Hamilton estava incomodado em andar atrás no Red Bull Ring, em Spilberg, e mostrou uma postura mais arrojada nesta manhã para desbancar o concorrente. Foi o primeiro piloto a baixar dos 1min05s os tempos no circuito austríaco no fim de semana.

Com volta sensacional, fez 1min04s369. Mesmo também melhorando suas marcas, Verstappen ficou para trás em 0s204, seguido por Valtteri Bottas, Sérgio Perez e um incrível Yuki Tsunoda, em quinto.

Depois de início promissor na temporada da Fórmula 1, o piloto japonês da AlphaTauri vem cometendo erros sucessivos e anda desagradando a equipe. O bom resultado serve para amenizar as críticas.

E a AlphaTauri parece querer surpreender no circuito da Red Bull em Spielberg, já que Pierre Gasly também foi bem, com a sexta marca da manhã. A equipe só perdeu para Mercedes e Red Bull Racing. Charles Leclerc, da Ferrari, apareceu em sétimo.

A decepção da manhã austríaca acabou sendo a Mclaren, com meu dois pilotos muito mal no treino. Daniel Ricciardo somou somente o 17° tempo, enquanto Lando Norris amargou o penúltimo lugar. A promessa é de reabilitação no treino livre.