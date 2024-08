Hamilton celebra crescimento na temporada da F1, mas ainda não se vê na briga pelo título

Vencedor de duas das três últimas corridas antes da pausa para as férias na Fórmula 1 – herdou o pódio na Áustria após desclassificação de George Russell – o inglês Lewis Hamilton ainda não se vê na disputa pelo título da temporada. Mesmo com 10 Grandes Prêmios pela frente.

Apenas na sexta colocação do Mundial de Pilotos, com 150 pontos, diante de 277 do líder Max Verstappen, da Red Bull, o inglês vê a McLaren na frente da Mercedes e principal candidata a desbancar o tricampeão. Lando Norris é o segundo na classificação, com 78 pontos a menos que o holandês.

Hamilton não descarta, porém, incomodar no futuro caso continue subindo na classificação com a melhora significativa apresentada pela Mercedes. Ele espera que o progresso prossiga neste fim de semana, quando ocorre o GP da Holanda, em Zandvoort.

Questionado se está na briga pelo título, Hamilton foi enfático. “Não. Temos apenas grandes esperanças”, respondeu o piloto de 39 anos. “Mas, se pudermos continuar com esse tipo de desempenho que tivemos nas últimas corridas, que tem sido fantástico… Acho que se pudermos começar nossos fins de semana um pouco melhor, espero que possamos continuar crescendo”, afirmou.

Mesmo ganhando em Spa-Francorchamps, na Bélgica, Hamilton elogiou a McLaren, para ele, a equipe que pode fazer frente à Red Bull no momento. “Acho que, obviamente, a McLaren estava muito forte (na Bélgica). Estávamos um pouco mais à frente no início (da corrida), mas eles conseguiram nos pressionar. Temos de seguir crescendo”, disse, prevendo bons resultados em suas últimas 10 provas na escuderia antes de assumir o carro da Ferrari.