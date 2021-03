Hamilton admite últimas voltas ‘horríveis’, mas festeja: ‘Adorei cada minuto’

Lewis Hamilton não se lembra de uma corrida na qual sofreu tenta pressão no fim semelhante à abertura da temporada da Fórmula 1, neste domingo, no GP do Bahrein. Após ganhar a sua primeira estreia de ano desde 2015, o piloto inglês da Mercedes admitiu últimas voltas “horríveis”, porém festejou o desafio e a primeira colocação após segurar o holandês Max Verstappen. “Adorei cada minuto”.

O piloto da Red Bull chegou a ultrapassá-lo quando restavam três voltas, mas precisou devolver a posição por manobra irregular. A pressão seguiu até a linha de chegada, com Hamilton se defendendo bem dos ataques do holandês, que largou na pole e tinha um carro mais inteiro no fim da prova.

Hamilton ganhou a corrida com 0s745 de vantagem e admitiu que o fim da corrida não veio como imaginava. “Foram voltas horríveis”, disse o campeão. “Eu estava obviamente lutando com a traseira do meu carro, meus pneus traseiros tinham estragado e talvez estivessem oito voltas mais velhos, talvez mais, do que os pneus de Max”, admitiu. “Eu sabia que ele me pegaria a 10 voltas do fim e pensei que seria praticamente impossível segurá-lo, o que de fato era, até o incidente da curva 4”.

Na curva citada, Verstappen ultrapassou Hamilton na volta 53 de 56. Mas o holandês foi obrigado a devolver a posição por ter usado a parte de fora da pista para ganhar a posição. O piloto da Red Bull voltou a persegui-lo, mas acabou a 0,745s de Hamilton na bandeira quadriculada.

“Não acredito que consegui mantê-lo para trás. Ele seguiu em meu rastro, mas foi difícil chegar perto. E ele acabou largando em alguns lugares, o que me deu uma vantagem”, festejou Hamilton.

O inglês admitiu que não estava convencido de que poderia manter a liderança até a última volta da corrida, enquanto lutava para controlar o carro com os pneus duros gastos. “Acho que foi realmente só na última volta. Assim que passei na curva 4, eu sabia que estava em uma boa posição. Adorei cada minuto disso”, disse o heptacampeão mundial. “Adorei cada minuto do fim de semana”.